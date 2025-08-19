Đorđa Meloni je imala neobičnu reakciju tokom govora Fridriha Merca na početku sastanka Donalda Trampa sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.

Izvor: X / @MyLordBebo / Screenshoot

Tokom govora njemačkog kancelara Fridriha Merca na početku javnog dela sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima, jedna od njih, premijerka Italije Đorđa Meloni se neobično ponašala. Sjedjela je između Trampa i Merca koji se povremeno okretao ka Trampu, a ona je tu bila u prvom planu snimatelja.

Dok je Merc govorio, ona je prvo gledala u plafon. Kamerman ju je zumirao i vidi se niz grimasa najmoćnije političarke u Italiji.

Prvo je gledala u plafon, blago je i prevrtala očima. Potom se oblizivala, a na kratko je i isplazila jezik.

Meloni is a good BS detector.



She can’t take Merz and rolls her eyes.



pic.twitter.com/omF6g9i1pu — Lord Bebo (@MyLordBebo)August 18, 2025

Mnogi ovo njeno ponašanje tumače kao da joj je dosadno ili naporno da sluša šta se priča. Ovo nije prvi put da su novinarske kamere zabilježile ovakvo ponašanje Meloni s obzirom da je ranije pravila grimase tokom sastanaka sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom koji je takođe večeras prisutan na sastanku u Bijeloj kući.