Đorđa Meloni je imala neobičnu reakciju tokom govora Fridriha Merca na početku sastanka Donalda Trampa sa Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima.
Tokom govora njemačkog kancelara Fridriha Merca na početku javnog dela sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima, jedna od njih, premijerka Italije Đorđa Meloni se neobično ponašala. Sjedjela je između Trampa i Merca koji se povremeno okretao ka Trampu, a ona je tu bila u prvom planu snimatelja.
Dok je Merc govorio, ona je prvo gledala u plafon. Kamerman ju je zumirao i vidi se niz grimasa najmoćnije političarke u Italiji.
Prvo je gledala u plafon, blago je i prevrtala očima. Potom se oblizivala, a na kratko je i isplazila jezik.
Meloni is a good BS detector.— Lord Bebo (@MyLordBebo)August 18, 2025
She can’t take Merz and rolls her eyes.
pic.twitter.com/omF6g9i1pu
Mnogi ovo njeno ponašanje tumače kao da joj je dosadno ili naporno da sluša šta se priča. Ovo nije prvi put da su novinarske kamere zabilježile ovakvo ponašanje Meloni s obzirom da je ranije pravila grimase tokom sastanaka sa predsjednikom Francuske Emanuelom Makronom koji je takođe večeras prisutan na sastanku u Bijeloj kući.