U narednim danima će SAD i Evropska unija razmotriti opcije pružanja bezbjednosnih garancija Ukrajini. Moguće je i uključenje američke avijacije kao vid podrške evropskim trupama na frontu u Ukrajini.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Jason Bye / News Licensing/Profimedia

Nakon održanog sastanka američkog predsjednika Donalda Trampa sa ukrajinskim predsjednikom Volodimira Zelenskog i evropskim liderima u Bijeloj kući, dogovoreno je da se pruže Ukrajini bezbjednosne garancije. Ruski predsednik Vladimir Putin ih je prihvatio kada je razgovarao telefonom sa Trampom, a u narednim danima razmotriće se opcije za pružanje tih garancija, a moguće je i uključenje američke avijacije, objavio je "Aksios" pozivajući se na dva anonimna izvora.

Ovo je ključni zahtjev Zelenskog - pružanje bezbjednosnih garancija. Dosad se u pregovorima spominjao Član 5 NATO pakta kao vid modela kako bi to moglo da izgleda na "terenu".

Nakon sastanaka sa Zelenskim i evropskim liderima, Tramp je u intervjuu za "Fox News" napomenuo da "američka vojna čizma neće kročiti u Ukrajinu". Time je potvrdio svoj stav da se američka vojska neće miješati u sukob, ali se sada pojavila informacija da bi američka avijacija navodno mogla da bude podrška evropskim trupama koje bi se našle na frontu u Ukrajini.