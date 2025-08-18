Vladimir Putin je prihvatio bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

Izvor: EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Američki predsjednik Donald Tramp je razgovarao telefonom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nakon završenog bilateralnog sastanka sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. Tramp je na kraju njihovog sastanka otkrio uslove za uspostavljanje prekida vatre, a sada je saopštio da se ruski predsjednik složio sa bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu, javlja "Skaj Njuz".

"Vjerujem da je ovo važan korak. Predsjednik Putin se složio da prihvati bezbjednosne garancije za Ukrajinu.

Evropske države će podnijeti veliki teret. Pomoći ćemo im, učinićemo da sve bude vrlo bezbjedno. Večeras ću razgovarati sa evropskim liderima o tome ko će to da uradi", započeo je Tramp.

Potom je spomenuo mogućnost razmjene teritorija. Objasnio je na šta se to konkretno odnosi.

"Moramo takođe da razgovaramo i o mogućoj razmjeni teritorija. Moramo da uzmemo u obzir aktuelno stanje na frontu. To znači da moramo da pogledamo na ratne zone i na pregovaračke pozicije", dodao je Tramp.

Volodimir Zelenski je dosad u par navrata jasno i nedvosmisleno govorio kako ne dolazi u obzir nikakva predaja ili razmjena teritorija. I večeras je ponovio svoj stav o tome.

Da podsjetimo, sa Zelenskim na sastanak sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom prisustvuje više evropskih lidera. Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsjednik Francuske Emanuel Makron, premijerka Italije Đorđa Meloni, njemački kancelar Fridrih Merc, premijer Velike Britanije Kir Starmer, predsednik Finske Aleksander Stub i Generalni sekretar NATO saveza Mark Rute stigli su u Vašington na sastanak.

U petak 15. avgusta na Aljasci sastali su se Donald Tramp i Vladimir Putin kada su pregovarali o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. U međuvremenu je procurio ultimatum Putina za prekid vatre sa čim se Donald Tramp navodno složio.