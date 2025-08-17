Neobična situacija dogodila se na samom početku sastanka Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci. Svima je privukao pažnju dukser Sergeja Lavrova.

Izvor: x/printscreen

U petak 15. avgusta je u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci održan sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina kada se pregovaralo o uslovima za uspostavljanje prekida vatre u Ukrajini. Uz Trampa su bili državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof, dok su uz Putina bili ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.

Upravo je najviše pažnje privukao Lavrov. Ali ne svojim ponašanjem ili nekom izjavom, već odjećom.

Konkretno, riječ je o bijelom dukseru sa SSSR natpisom crnim, masnim slovima. Kako su se svi smjestili na svoje mjesto u prostoriji u kojoj je održan sastanak koji je trajao nešto manje od tri sata, Marko Rubio je prokomentarisao duks Lavrova dok su kamere medija bile uključene.

Marko Rubio : Dopada mi se vaš dukser.

: Dopada mi se vaš dukser. Vladimir Putin: Da li je to znak? Pokloniće vam ga...

Ubrzo su svi počeli da se smiju. Onda je Putin pokazao prstom ka Lavrovu što se dopalo Rubiu, ali i Trampu.

Vladimir Putin: Imperijalista (uz smijeh).

Rubio asked about Lavrov’s Soviet Union (CCCP) shirt.



Putin responded with a jokes that Lavrov is an Imperialist.



Everyone laughs.pic.twitter.com/p2IIosNEsx — Lord Bebo (@MyLordBebo)August 17, 2025

Trampov specijalni izaslanik Stiv Vitkof je danas u velikom intervjuu za “CNN” otkrio da je predsjednik Rusije Vladimir Putin popustio sa svojim ultimatumom o uspostavljanju prekida vatre u Ukrajini. Pristao je čak i da Ukrajina dobije bezbjednosne garancije koje liče na član 5 NATO pakta.