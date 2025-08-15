Nakon nešto dužeg čekanja, dvojica lidera su napustila avione i uputila se jedan ka drugom na crvenom tepihu.

Izvor: Printskrin Youtube

Tramp je čak i kratko aplaudirao Putinu, a potom ga je srdačno dočekao i rukovao se s njim. Američki predsjednik Donald Tramp i ruski lider Vladimir Putin rukovali su se na crvenom tepihu, potom kratko porazgovarali.

Zatim su istim automobilom krenuli ka mestu gde će se održati samit o okončanju rata u Ukrajini, koji bi trebalo da počne u 21.30 po srednjoevropskom vremenu.