Nakon nešto dužeg čekanja, dvojica lidera su napustila avione i uputila se jedan ka drugom na crvenom tepihu.
Tramp je čak i kratko aplaudirao Putinu, a potom ga je srdačno dočekao i rukovao se s njim. Američki predsjednik Donald Tramp i ruski lider Vladimir Putin rukovali su se na crvenom tepihu, potom kratko porazgovarali.
Pogledajte kako je Tramp dočekao Putina: Napustili avione, a onda se dogodio trenutak koji je iznenadio svijet
Zatim su istim automobilom krenuli ka mestu gde će se održati samit o okončanju rata u Ukrajini, koji bi trebalo da počne u 21.30 po srednjoevropskom vremenu.
NOW - Trump and Putin meet, shake hands.pic.twitter.com/pKvAPI2f4S— Disclose.tv (@disclosetv)August 15, 2025