Enkoridž je spreman za susret Donalda Trampa i Vladimira Putina. Pripremljen je crveni tepih.

Izvor: x/printscreen

Enkoridž, najveći grad na Aljasci, spreman je za doček američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Crveni tepih sa poređanim lovcima bočno je namješten u vojnoj bazi Elmendorf, javlja "CNN".

Američki predsjednik je sletio u Enkoridž oko 20:30 časova po srednjeevropskom vremenu. Uskoro se očekuje da stigne i ruski predsjednik.

NOW - Air Force One touches down in Alaska.pic.twitter.com/i9cnzTM3Mp — Disclose.tv (@disclosetv)August 15, 2025

Pored crvenog tepiha, postavljeni su bočno američki lovci. Riječ je o avionu F-22 Raptor.

Americans are rolling up the red carpet and moving the ramp to another location.pic.twitter.com/LwyUa7wso9 — NEXTA (@nexta_tv)August 15, 2025

Da podsjetimo, Tramp se danas dva puta obratio novinarima - u avionu akda je tek poletio i u toku leta ka Aljasci. Javno je zaprijetio Putinu, a otkrio je i glavni cilj današnjeg sastanka.

“Ne mogu da vam kažem šta će biti mjera uspjeha. Želim konkretne stvari, želim prekid vatre.

Ovo nema nikakve veze sa Evropom. Neće mi oni govoriti šta da radim, ali će svakako biti uključeni u proces, kao i Zelenski, ali želim taj prekid vatre što prije.

Ne znam da li će to biti danas, ali neću biti srećan ako ne bude. Svi misle da neće biti danas, ali ja prosto želim da se zaustavi ubijanje.

Mi 'pravimo' novac. Oni kupuju naše oružje, mi to šaljemo u NATO, a oni nama šalju čekove.

Ali to me više ne zanima... Ono što me interesuje jeste da su oni prethodne nedelje izgubili 7.011 ljudi, skoro svi su vojnici, 36 ljudi je pogodio projektil.

Više od 7.000 vojnika. To nije normalno“, saopštio je američki predsjednik.