Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stigao je na Aljasku pred samit s Donaldom Trampom, ali pažnju medija i javnosti privukao je jedan detalj na njegovoj garderobi, mnogi ga tumače kao simboličnu poruku SAD-u.

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov stigao je u hotel u Ankoridžu, na Aljasci, noseći bijeli džemper za koji se pretpostavlja da ima natpis “SSSR”, što je skraćenica za bivši Sovjetski Savez, na ruskom jeziku.

Snimak je objavljen na Telegram nalogu lista Izvestija.

Na video-zapisu se vidi kako Lavrov izlazi iz automobila, obučen u bijeli džemper i jaknu, a na grudima mu se nazire natpis “SSSR”.

Na pitanje novinara da li je ranije bio na Aljasci, ministar je odgovorio potvrdno.

Football fan Lavrov in Alaska sports epic 'USSR' jersey



Ranije je Lavrov izjavio da ne treba davati nikakve prognoze uoči samita na Aljasci između ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je zakazan za petak, i istakao da Rusija ima jasno definisanu poziciju koju će tom prilikom predstaviti.

Takođe je dodao da ne osjeća zabrinutost pred ovaj događaj.

