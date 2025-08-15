Donald Tramp se ponovo oglasio pred sastanak sa Vladimirom Putinom. U razgovoru sa predstavnicima medija, naglasio je da želi da se uspostavi što prije prekid vatre u Ukrajini.

Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo se oglasio pred sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Enkoridžu, najvećem gradu u američkoj saveznoj državi Aljasci. Prethodno se obratio predstavnicima medija u predsjedničkom avionu kada je javno zaprijetio Putinu, a sada je iznio konkretnije informacija o samom sastanku i sudbini ukrajinskog rata.

"Ne mogu da vam kažem šta će biti mera uspjeha. Želim konkretne stvari, želim prekid vatre.

Ovo nema nikakve veze sa Evropom. Neće mi oni govoriti šta da radim, ali će svakako biti uključeni u proces, kao i Zelenski, ali želim taj prekid vatre što pre.

Ne znam da li će to biti danas, ali neću biti srećan ako ne bude. Svi misle da neće biti danas, ali ja prosto želim da se zaustavi ubijanje.

Mi 'pravimo' novac. Oni kupuju naše oružje, mi to šaljemo u NATO, a oni nama šalju čekove.

Ali to me više ne zanima... Ono što me interesuje jeste da su oni prethodne nedelje izgubili 7.011 ljudi, skoro svi su vojnici, 36 ljudi je pogodio projektil.

Više od 7.000 vojnika. To nije normalno", saopštio je američki predsjednik.

Da podsjetimo, Kremlj se takođe oglasio uoči sastanka. Otkrili su koliko bi sastanak mogao da traje.