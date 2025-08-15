Kremlj se oglasio uočio sastanka Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci.

Izvor: Twitter/Printscreen/@osakajeymo

Sastanak američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina zakazan je za večeras oko 21:30 časova na Aljasci u Sjedinjenim Američkim Državama po srednjeevropskom vremenu, a Kremlj se zvanično oglasio o detaljima susreta dvojice predsjednika. Tramp se u predsjedničkom avionu obratio predstavnicima medija kada je javno zaprijetio Putinu u slučaju nekonstruktivnog razgovora, a sada se zvanično oglasio i Kremlj par sati prije početka susreta koji cio svijet nestrpljivo iščekuje.

Prema navodima ruskih medija koji prenose informacije iz Kremlja, sastanak Putina i Trampa bi mogao da traje čak šest do sedam sati, prenosi britanski "Gardijan". Očekuju se i pomoćnici na sastanku, pretpostavlja se da su u pitanju prevodioci, a nakon sastanka Putina i Trampa, održaće se i sastanak američke i ruske delegacije.

Donald Tramp

Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia

Šta je Tramp rekao u avionu na putu za Aljasku?

“Primijetio sam da je poveo sa sobom mnoge ljude iz svijeta biznisa. To je dobro, jer oni žele da sarađujemo. Međutim, nema biznisa dok se rat ne okonča”, započeo je Tramp.

Potom je govorio o samom sastanku. Navodi da će se razgovarati o ukrajinskoj teritoriji.

“Pričaće se o tome, ali ću dozvoliti Ukrajini da odluči o tome. Vjerujem da će doneti pravu odluku, ali ja ovdje nisam da pregovaram za Ukrajinu.

Ja sam ovdje da bih ih doveo za isti sto. Mislim da imate dvije strane - Vladimir Putin je hteo da zauzme cijelu Ukrajinu i da ja nisam predsjednik, sada, on bi to i uradio, ali neće uspjeti“, nastavio je američki predsednik.

Nakon toga se dotakao pitanja bezbednosti i garancija za istu. Moguće je da čak Sjedinjene Države budu garant bezbednosti.

“Možda, zajedno sa Evropom i drugim državama. Ne u formi NATO, te stvari ne mogu da se dogode, ali postoji mogućnost da to bude u sadejstvu sa Evropom”, dodao je Tramp.

Na kraju je Tramp spomenuo i moguće sankcije za Rusiju. Otkrio je plan za Putina ako “ne bude kompromisa”.

“Oštre ekonomske sankcije. Ne radim to zbog svog zdravlja, ne treba mi to.

Želim da se fokusiram na našu zemlju, radim ovo da bih spasao živote. Ali da, vrlo oštre sankcije su moguće“.