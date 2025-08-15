Donald Tramp se obratio predstavnicima medija u avionu na putu ka Aljasci pred sastanak sa Vladimirom Putinom.

Izvor: YouTube/Screenshot/Washington Post/Ruptly

Američki predsjednik Donald Tramp krenuo je ka Aljasci na samit sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i obratio se predstavnicima medija u avionu ubrzo nakon polijetanja iz Vašingtona. Sastanak će se održati u Enkoridžu, najvećem gradu američke savezne države Aljaska, u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson oko 21 čas po srednjeevropskom vremenu.

"Primijetio sam da je poveo sa sobom mnoge ljude iz svijeta biznisa. To je dobro, jer oni žele da sarađujemo. Međutim, nema biznisa dok se rat ne okonča", započeo je Tramp, prenosi britanski "Gardijan".

Potom je govorio o samom sastanku. Navodi da će se razgovarati o ukrajinskoj teritoriji.

"Pričaće se o tome, ali ću dozvoliti Ukrajini da odluči o tome. Vjerujem da će donijeti pravu odluku, ali ja ovdje nisam da pregovaram za Ukrajinu.

Ja sam ovdje da bih ih doveo za isti sto. Mislim da imate dvije strane - Vladimir Putin je htio da zauzme cijelu Ukrajinu i da ja nisam predsjednik, sada, on bi to i uradio, ali neće uspjeti", nastavio je američki predsjednik, prenosi "Gardijan".

Nakon toga se dotakao pitanja bezbjednosti i garancija za istu. Moguće je da čak Sjedinjene Države budu garant bezbjednosti.

"Možda, zajedno sa Evropom i drugim državama. Ne u formi NATO, te stvari ne mogu da se dogode, ali postoji mogućnost da to bude u sadejstvu sa Evropom", dodao je Tramp, prenosi "Gardijan".

Na kraju je Tramp spomenuo i moguće sankcije za Rusiju. Otkrio je plan za Putina ako "ne bude kompromisa".

"Oštre ekonomske sankcije. Ne radim to zbog svog zdravlja, ne treba mi to.

Želim da se fokusiram na našu zemlju, radim ovo da bih spasao živote. Ali da, vrlo oštre sankcije su moguće", prenosi "Gardijan".