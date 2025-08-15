Sastanak Trampa i Putina neće biti 1 na 1, već će obojica predsjednika imati po dvojicu "pomoćnika" iz svoje delegacije.

Izvor: Kremlin Pool / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp sletio je u Enkoridž na Aljasci, a ubrzo je stigao i ruski predsjednik Vladimir Putin. Za njih je spreman crveni tepih, a Bijela kuća je saopštila nove detalje sastanka, prenosi "Skaj Njuz".

Prvobitno je planiran 1 na 1 sastanak Putina i Trampa. Međutim, zvaničnik Bijele kuće je saopštio da će sastanku prisustvovati i državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiv Vitkof.

Uz ruskog predsjednika Vladimira Putina biće njegov pomoćnik Jurij Ušakov i ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Zbog promijenjenih okolnosti u poslednji čas, održaće se sastanak tri na tri.

Da podsjetimo, Tramp se danas dva puta obratio novinarima - u avionu kada je tek poletio i u toku leta ka Aljasci. Javno je zaprijetio Putinu, a otkrio je i glavni cilj današnjeg sastanka.

“Ne mogu da vam kažem šta će biti mjera uspjeha. Želim konkretne stvari, želim prekid vatre.

Ovo nema nikakve veze sa Evropom. Neće mi oni govoriti šta da radim, ali će svakako biti uključeni u proces, kao i Zelenski, ali želim taj prekid vatre što prije.

Ne znam da li će to biti danas, ali neću biti srećan ako ne bude. Svi misle da neće biti danas, ali ja prosto želim da se zaustavi ubijanje.

Mi 'pravimo' novac. Oni kupuju naše oružje, mi to šaljemo u NATO, a oni nama šalju čekove.

Ali to me više ne zanima... Ono što me interesuje jeste da su oni prethodne nedelje izgubili 7.011 ljudi, skoro svi su vojnici, 36 ljudi je pogodio projektil.

Više od 7.000 vojnika. To nije normalno“, saopštio je američki predsjednik.