Današnja sjednica održava se u atmosferi dodatnih nesuglasica nakon nedavnog sastanka premijera Milojka Spajića sa predstavnicima Unije poslodavaca

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

U toku je sjednica Socijalnog savjeta na kojoj će se razmatrati dvije važne teme – Opšti kolektivni ugovor (OKU) i predlog državnog budžeta za 2027. godinu, prenose Vijesti.

Iako je Socijalni savjet ranije zatražio od Vlade Crne Gore da dostavi predlog budžeta za narednu godinu, kako bi socijalni partneri na današnjoj sjednici mogli da se upoznaju sa njegovim sadržajem, resorno ministarstvo taj dokument nije dostavilo.

Podsjetimo, dvije sindikalne centrale i Unija poslodavaca krajem prošle godine usaglasile su predlog da se obračunska vrijednost koeficijenta, koja se koristi za obračun zarada, nakon 13 godina poveća sa 90 na 100 eura. Takva promjena značila bi povećanje svih zarada za 11 odsto. Međutim, Vlada nije prihvatila ovaj predlog, dok je Opšti kolektivni ugovor prestao da važi 1. maja i od tada nije obnovljen.

Današnja sjednica održava se u atmosferi dodatnih nesuglasica nakon nedavnog sastanka premijera Milojka Spajića sa predstavnicima Unije poslodavaca. Tom prilikom Spajić je poručio da Vlada ne odustaje od „Euro modela“, dok predlog Unije poslodavaca, koji između ostalog podrazumijeva minimalne zarade od 800 i 1.000 eura, za njega nije prihvatljiv.

Nakon sastanka, predsjednik Unije poslodavaca Slobodan Mikavica kazao je novinarima da dalja rasprava o OKU, iz perspektive privrede, nema smisla sve dok se ne razriješe otvorena pitanja i dileme u vezi sa „Euro modelom“.

Premijer Milojko Spajić je 17. septembra predstavio detalje ovog modela, prema kojem bi minimalna zarada za zaposlene sa osnovnim i nižim nivoom obrazovanja iznosila 1.000 eura, za zaposlene sa srednjim obrazovanjem 1.250 eura, dok bi zaposleni na radnim mjestima koja zahtijevaju visoko obrazovanje primali minimalno 1.400 eura.

Prema najavi premijera, primjena predloženog ekonomskog programa trebalo bi da počne 1. januara naredne godine.