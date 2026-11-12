Prema procjenama te partije, predloženi model ograničavanja cijena mogao bi građanima donijeti mjesečnu uštedu od oko 104 eura.

Izvor: DPS

Demokratska partija socijalista (DPS) predstavila je paket ekonomskih i socijalnih mjera u okviru inicijative „Program za sve“, kojim predlaže povećanje penzija i socijalnih davanja, smanjenje poreskog opterećenja privrede, kao i ograničavanje cijena osnovnih životnih namirnica, prenosi Dan.

Prema procjenama te partije, predloženi model ograničavanja cijena mogao bi građanima donijeti mjesečnu uštedu od oko 104 eura.

Poslanik DPS-a Nikola Milović saopštio je da je jedna od ključnih mjera povećanje svih penzija, ali i naknada za tjelesno oštećenje, po osnovu preostale radne sposobnosti, kao i dodatka za pomoć i njegu.

„Svaki čovjek koji je svoje godine ugradio u razvoj ove države zaslužuje sigurnost, poštovanje i dostojanstven život. Ne želimo da naši penzioneri biraju između ljekova i računa, to nije dostojanstven život. Penzioneri nijesu teret, već temelj naše države“, poručio je Milović.

Pored socijalnih mjera, DPS predlaže i izmjene poreske politike sa ciljem unapređenja poslovnog ambijenta i povećanja konkurentnosti crnogorske privrede.

Poslanik Nikola Rakočević najavio je predlog izmjena Zakona koji se odnosi na smanjenje poreza na dobit, sa sadašnjih maksimalnih 15 na jedinstvenu stopu od devet odsto. Istovremeno, predlažu da porez na dobit bude nula odsto za kompanije koje ostvarenu dobit ponovo ulažu u proizvodnju, opremu i otvaranje novih radnih mjesta.

„Predložićemo da sa maksimalnih 15 koliko je danas ide na devet posto, jedinstvenu stopu poreza na dobit koja je devet posto i istovremeno stopu poreza na dobit od nula posto za one koji odluče da svoju dobit reinvestiraju. Da ulože za proizvodnju, novu opremu, nova radna mjesta“, kazao je Rakočević.

Kako je objasnio, takva politika trebalo bi da podstakne investicije, proširi poresku osnovicu i dugoročno doprinese većim prihodima od PDV-a.

Drugi dio poreskog paketa odnosi se na ugostiteljstvo i turizam, za koje DPS predlaže smanjenje stope sa sadašnjih 15 na devet odsto.

„To će učiniti našu turističku privredu konkurentnijom“, poručio je Rakočević, ocjenjujući da postojeće poresko opterećenje dodatno utiče na konkurentnost crnogorskog turizma i visinu cijena.

Poseban dio predstavljenog programa odnosi se na borbu protiv rasta cijena osnovnih životnih namirnica. Poslanik Mihailo Anđušić ocijenio je da dosadašnje mjere Vlade nijesu dale očekivane rezultate i najavio zakonsko rješenje kojim bi se ograničile cijene stotinu proizvoda u trgovinskim objektima.

„Bitku sa inflacijom, ova Vlada je izgubila. Akcija Limitirane cijene nije pomogla. Mi svjedočimo drugom talasu inflacije od najave Euro modela“, kazao je Anđušić, upozoravajući da se najveći inflatorni pritisak očekuje krajem decembra.

Prema predlogu DPS-a, svaki trgovinski objekat imao bi obavezu da na ulazu istakne spisak od 100 artikala čije bi cijene bile snižene, odnosno ograničene. Kako je naveo Anđušić, prosječno smanjenje cijena tih proizvoda iznosilo bi do 30 odsto.

Za trgovine površine veće od 200 kvadratnih metara predviđeno je formiranje posebnog prostora u kojem bi se nalazili proizvodi sa ograničenim cijenama. Manji trgovinski objekti ne bi imali obavezu izdvajanja posebnog prostora, ali bi morali da istaknu spisak proizvoda obuhvaćenih mjerom, prenosi Dan.

Anđušić je pojasnio da bi građani imali mogućnost izbora između različitih proizvoda, uključujući i artikle pojedinih proizvođača koji bi bili dostupni po sniženim cijenama.

DPS procjenjuje da bi primjena ovog modela donijela značajne uštede domaćinstvima. Prema njihovom obračunu, korpa od 60 osnovnih proizvoda koštala bi 217 eura, umjesto sadašnjih 322 eura, što bi predstavljalo mjesečnu uštedu od 104 eura.

Predloženo je da mjera bude na snazi tri mjeseca, uz mogućnost produženja njenog trajanja.

Iz DPS-a poručuju da paket obuhvata socijalnu zaštitu građana, podsticanje investicija i smanjenje troškova života, a predložena zakonska rješenja predstavljaju dio njihovog šireg „Programa za sve“.