Iz Osnovnog državnog tužilaštva poručuju da će i ubuduće, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, nastaviti aktivnosti usmjerene na suzbijanje svih oblika ekološkog kriminala.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprava policije – Odjeljenje bezbjednosti Bijelo Polje podnijelo je, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju, krivičnu prijavu protiv kompanije DOO „Pelengić Trade“ i odgovornog lica K.P.P. zbog sumnje da su počinili krivično djelo neizvršenje odluke o mjerama zaštite životne sredine iz člana 316 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Prema navodima ODT-a i dokazima prikupljenim tokom postupka, postoji osnovana sumnja da prijavljeni u periodu od 15. decembra 2025. do 15. septembra 2026. godine nijesu postupili po rješenjima Direkcije za ekološku inspekciju.

Inspekcija je prethodno naložila sprovođenje konkretnih mjera nakon što je utvrđeno da su srednje polučasovne vrijednosti praškastih materija višestruko prelazile propisane granične vrijednosti. Od kompanije je zahtijevano da pronađe i primijeni odgovarajuća tehnička rješenja kako bi se smanjila emisija štetnih materija i čestica iz postrojenja za parenje i sušenje daske.

Međutim, kako se navodi u saopštenju tužilaštva, naložene mjere nijesu sprovedene. Takođe, nijesu obavljena nova mjerenja emisija, niti je izvještaj o njihovim rezultatima dostavljen Ekološkoj inspekciji u predviđenom roku.

Iz Osnovnog državnog tužilaštva poručuju da će i ubuduće, u okviru svojih zakonskih nadležnosti, nastaviti aktivnosti usmjerene na suzbijanje svih oblika ekološkog kriminala.

O problemu emisije praškastih materija i zagađenja vazduha iz pogona peletare „Pelengić Trade“ ranije je izvještavao i dnevni list „Vijesti“.