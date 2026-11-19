Nikola Jokić je pomogao Denveru do važne pobjede, ali otkriva da ne planira da igra GTA VI, već uživa u League of Legends sa prijateljima iz Srbije.

Izvor: YouTube/DNVR Sports/Screenshot

Srpski košarkaš Nikola Jokić podigao je formu i sa 24 poena, osam skokova i devet asistencija pomogao je Denveru da dođe do "tijesne" i važne pobjede nad Bostonom (105:101). I pored toga što je Jokićeva ekipa igrala daleko ozbiljnije nego u nekim ranijim mečevima, prije svega u odbrani, imao je i dalje nekih zamjerki. Između ostalog, Jokić želi da u Denveru nauče kako da igraju sa Derozanom.

"Mislim da sam rekao da moramo da naučimo kako da ubuduće igramo sa Demarom Derozanom. Nisam rekao da moramo da ga uključimo u igru. Ne kažem da to nije važno, ali rekao sam da jednostavno moramo da naučimo kako da igramo sa njim i kako da ga najbolje iskoristimo. Derozan je među najboljim strijelcima. Umije da postiže poene, a mi samo moramo da naučimo kako da igramo sa njim", naglasio je Nikola Jokić u razgovoru s novinarima poslije utakmice na domaćem terenu istakavši da se radi o velikom pojačanju.

"Mislim da je stvar u ritmu kojim igra i načinu na koji koristi prednost koju stvara. Ima sposobnost da šutira, a mislim i da često navuče protivnike na fintu. Njegov šut sa poludistance je ubitačan i uvijek misliš da možeš da mu blokiraš šut, ali zapravo ne možeš. Tako da je on jednostavno veoma dobar košarkaš", dodao je Jokić.

"Ovo je najbolji Marej do sada"

Nikola Jokić je rekao da njegova ekipa može mnogo da nauči iz ove utakmice, dodajući i da moraju da igraju još agresivnije, baš kao što to radi Džamal Marej za koga kaže da igra najbolje do sada.

"Definitivno njegov najbolji period karijere. Mislim da je danas odigrao veoma dobru odbrambenu utakmicu. Imao je nekoliko ukradenih lopti, blokada i sličnih poteza, ali on jednostavno zna da čita igru i prepozna gdje treba da bude u odbrani. Imao je i nekoliko veoma važnih reakcija kada su pokušavali da iznude faul u napadu. Tako da je ovo definitivno jedan od njegovih najboljih perioda kojih mogu da se sjetim", rekao je Jokić.

"Ne igram GTA VI"

Nikola Jokic says this is one of the best defensive stretches he’s seen fromJamal MurrayAlso Joker still games, but he won’t be on GTA because he likes another game more. https://t.co/d9VNJyJRgA — Jake Shapiro (@Shapalicious)November 19, 2026

Toliko najavljivana video-igra GTA VI nedavno je izašla i zbog toga se čak spekulisalo da će NBA košarkaši "pasti u formi", ali je Nikola Jokić najavio da je neće igrati.

Novinar : Ponekad ljudi prestanu da igraju video-igrice kada osnuju porodicu. Da li ih ti i dalje igraš?

: Ponekad ljudi prestanu da igraju video-igrice kada osnuju porodicu. Da li ih ti i dalje igraš? Jokić : Igram, igram.

: Igram, igram. Novinar : Hoćeš li igrati GTA?

: Hoćeš li igrati GTA? Jokić : Ne.

: Ne. Novinar : Nije to za tebe?

: Nije to za tebe? Jokić : Nije.

: Nije. Novinar : Nije za mene. Šta sada igraš?

: Nije za mene. Šta sada igraš? Jokić : League of Legends.

: League of Legends. Novinar : Dobro. Igraš sa prijateljima iz domovine?

: Dobro. Igraš sa prijateljima iz domovine? Jokić : Da.

: Da. Novinar : Nemaš nijednog saigrača koji igra League of Legends?

: Nemaš nijednog saigrača koji igra League of Legends? Jokić: Ne.

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