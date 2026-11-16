Spajanje Plodova i preduzeća Tržnice i pijace jedan je od modela izlaska iz krize u kojoj ćemo se naći naredne godine zbog povećanja plata, te smo započeli razgovore na tu temu, rekao je za „Dan“ Nikola Radulović, direktor Plodova.

Izvor: Privanta arhiva

On je istakao da Plodovi neće moći da izdrže Euro model, jer bi plate zaposlenima porasle za 44 odsto. Ovo preduzeće ima pet zaposlenih.

,,Na godišnjem nivou za plate izdvajamo 63.481 euro, a nakon uvećanja ta cifra će biti 91.949 eura. To je razlika od 28.368, ili 44 odsto", ističe Radulović, piše Dan.

On ističe da sredstava za povećanje plata nemaju, te su zbog toga počeli razgovore sa Tržnicama i pijacama oko sjedinjavanja ova dva preduzeća.

,,Postoji mogućnost sjedinjavanja Plodova sa Tržnicama i pijacama, ali to još nije definitivno. Imali smo samo razgovore, koje ne možemo nazvati dogovorom. U Plodovima je više vlasnika, tako da će o svemu tome morati da odluči Glavni grad. Mi od nove godine nećemo imati sredstava za povećanje plata. Tako da su ovo sada neki potencijalni modeli kako da se izađe iz te situacije, ali konkretnih dogovora još nema, jer sve to zavisi od Glavnog grada. Sa gradonačelniko nijesmo razgovarali, ali ovo je dobra prilika da naši zaposleni ne ostanu bez posla", kaže Radulović.

Radulović navodi da je cilj da se imovina Plodova više iskoristi i da ima smisla funkcionisanje ovog preduzeća.

,,Preduzeće trenutno ne posluje kako bi trebalo, odnosno šira zajednica nema nekog interesa od njega. Zbog toga smo ušli u razgovor, ali vidjećemo u kom smjeru će sve to ići. Postoji još jedna opcija, a to je da se podigne zakup za nekih 40 odsto. Međutim, to bi rezultiralo povećanjem cijena pijačnih mjesta, što nije dobro i ne bi bilo povoljno. U takvoj smo situaciji da ni mi najbolje ne znamo šta ćemo da radimo", ističe Radulović.

Radulović smatra da su Tržnice i pijace raspoložene za dogovore, jer je on i u njihovom interesu.

,,Kada bi se spojili ne bi morali da plaćaju zakup Distributivnog centra, a otvorila bi im se mogućnost preuređena tog objekta", kaže Radulović, javlja Dan.

On kaže da su ranije poslovali u minusu, a da su sada oko nule.

,,Imamo poreze koji su u zadnje dvije godine značajno uvećani. Iz tog razloga smo negdje oko granice. Imamo dovoljno novca da isplaćujemo sve naše trenutne obaveze, ali to je na granici. Porez, koji je 12.000 eura, ne plaćamo odmah jer nemamo u trenutku, već mjesečno se isplaćuje. Pošto nemamo finansijsku podršku ni od Glavnog grada ni od Vlade mi smo u situaciji gdje preživljamo, a od nove godine nećemo moći ni to", ističe Radulović.

On je naveo da za porez trenutno duguju 8.000 eura.

,,To mjesečno isplaćujemo, tako da dugovanje nije veliko. Trudimo se da trošimo sredstva, kojih nema mnogo, tako što ćemo isplaćivati sve obaveze", kaže Radulović.