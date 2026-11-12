Anđušić je poručio da bi podrška njihovim inicijativama predstavljala osnov za dogovor sa Vladom o programu ekonomskih reformi.

Izvor: DPS

Demokratska partija socijalista (DPS) spremna je da podrži Vladin ekonomski i poreski program reformi „Euro model“, ali pod uslovom da izvršna vlast prihvati zakonske predloge koje je ta partija predstavila kroz program „Plan za sve“. To je saopštio poslanik DPS-a Mihailo Anđušić, navodeći da njihova rješenja imaju za cilj zaštitu građana, privrede i investitora.

Na konferenciji za medije održanoj u Skupštini Crne Gore, predstavnici DPS-a predstavili su set mjera među kojima je i povećanje svih penzija za 30 odsto, počev od 1. januara 2027. godine, prenose Vijesti.

Jedan od predloga odnosi se na zakonsko regulisanje cijena osnovnih životnih namirnica, kako bi se spriječio njihov nekontrolisani rast. Kada je riječ o podršci privredi, DPS predlaže smanjenje poreza na dobit, kao i nižu stopu PDV-a za sektor turizma i ugostiteljstva.

Anđušić je poručio da bi podrška njihovim inicijativama predstavljala osnov za dogovor sa Vladom o programu ekonomskih reformi.

„Mi ćemo podržati 'Euro model', ukoliko Vlada podrži set naših zakonskih rješenja, koja upravo treba da omoguće da zaštitimo strane investitore, privredu, penzionere i mlade, i sve ono što je predviđenom našim 'Planom za sve'“, rekao je Anđušić novinarima u parlamentu.

On je ocijenio da predložene mjere DPS-a predstavljaju dopunu Vladinog programa, odnosno da se njima adresiraju oblasti za koje smatraju da nijesu dovoljno kvalitetno uređene kroz „Euro model“.

Govoreći o predstojećem usvajanju državnog budžeta, Anđušić je izrazio očekivanje da će taj dokument dobiti potrebnu podršku u parlamentu. Upozorio je da bi njegovo neusvajanje imalo ozbiljne posljedice po isplate zarada i penzija, ali i realizaciju Vladinog ekonomskog programa.

„Ukoliko se to ne desi, nema ništa ni od plata, ni od penzija, ni od 'Euro modera'. Iz tog razloga znamo koji je osnovni motiv bio premijera - da pokuša spasiti svoju partiju i sve ono što je aktuelni rejting njegove partije, i iz tog razloga je predloženo jedno ovakvo zakonsko rješenje, bez obzira na posljedice, bez obzira na uticaj na budžet“, kazao je Anđušić.

Poslanik DPS-a smatra da su politički interesi imali značajnu ulogu u kreiranju predloženih rješenja, a posebnu pažnju posvetio je i stavu Ministarstva finansija, koje se do sada nije izjasnilo o „Euro modelu“.

„Iz političkih motiva očekujem da ćemo imati budžet, ali biće interesantno vidjeti odnos ministra finansija koji još uvijek nije dao svoje mišljenje na 'Euro model', kako će to izgledati u parlamentu, sa kakvim će on budžetom doći, da li će možda doći sa nekim drugim budžetom bez 'Euro modela', da li će možda predložiti dva budžeta, da li uopšte neće biti njega u ovom parlamentu, da li će u krajnjem podnijeti ostavku. To su otvorena pitanja na koja vam u ovom trenutku slabo ko može dati odgovor“, zaključio je Anđušić.