Direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara tvrdi da je ministar tražio rješenje za legalizaciju dvije etaže izgrađene mimo projekta

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Petra Zdravković izjavila je u policiji da ju je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović više puta kontaktirao putem aplikacije WhatsApp i telefonom, insistirajući na ubrzanju postupka u vezi sa luksuznim hotelom i kupalištem u Baošićima, čiji je investitor kompanija „Carine“, prenose Vijesti, pozivajući se na dokumentaciju do koje je došao Libertas.

Kako navode Vijesti, prema zapisniku u koji je Libertas imao uvid, Zdravković je ispričala da joj je Radunović tokom razgovora saopštio da su dvije etaže hotela izgrađene mimo projekta i pitao postoji li način da budu legalizovane prije planiranog otvaranja hotela.

Ona je policiji kazala da je ministru odgovorila da objekat može biti legalizovan isključivo u skladu sa zakonom, te da nije imala običaj da o odlukama Uprave razgovara sa ministrima, osim kada je riječ o predmetima u kojima je investitor bila kompanija „Carine“.

Kako Vijesti prenose, pozivajući se na Libertas, Zdravković je navela i da Upravi nikada nije dostavljena konačna projektna dokumentacija, zbog čega je od Ministarstva zatražila sprovođenje inspekcijskog nadzora, ali na taj zahtjev, kako tvrdi, nije dobila odgovor.

Slučaj izgradnje luksuznog kompleksa „Medun“ u Baošićima predmet je istrage Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom, a ranije su zbog sumnje u nezakonitu gradnju bili uhapšeni vlasnik kompanije „Carine“ Čedomir Popović i geodetski inženjer Vladislav Velaš, koji se u daljem postupku brane sa slobode.