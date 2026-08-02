Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je ukrajinska vojska tokom prethodnog dana izgubila oko 1.415 pripadnika duž čitave linije fronta.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruske snage izvele su tokom protekla 24 sata udare na saobraćajnu i energetsku infrastrukturu, kao i na logističke centre koje koristi ukrajinska vojska, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Operativno-taktička avijacija, borbene bespilotne letjelice, raketne jedinice i artiljerija ruskih grupa snaga izveli su udare na saobraćajnu i energetsku infrastrukturu, logističke centre koje koristi ukrajinska vojska, kao i na mjesta privremenog razmeštanja ukrajinskih oružanih formacija i stranih plaćenika na 156 lokacija", navodi se u saopštenju.

Rusija tvrdi da je Ukrajina izgubila 1.415 vojnika

Prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, ukrajinska vojska izgubila je približno 1.415 pripadnika u borbama na svim delovima fronta tokom prethodna 24 sata. Ove tvrdnje nisu nezavisno potvrđene.

Kako je navedeno, ukrajinske snage izgubile su više od 240 vojnika i jedno oklopno borbeno vozilo u zoni odgovornosti ruske grupe „Sjever“, dok je u zoni djelovanja grupe „Zapad“ navodno stradalo više od 220 vojnika, uz gubitak jednog oklopnog vozila.

U oblasti delovanja grupe „Jug“ ukrajinska vojska je, prema ruskim podacima, izgubila oko 210 vojnika i četiri oklopna borbena vozila.

Rusko ministarstvo tvrdi da je u zoni odgovornosti grupe „Centar“ stradalo oko 360 ukrajinskih vojnika i da je uništeno jedno oklopno vozilo. U oblasti djelovanja grupe „Istok“ navodno je izgubljeno više od 355 vojnika i četiri oklopna vozila, dok je u zoni grupe „Dnjepar“ stradalo oko 30 vojnika i uništeno 17 motornih vozila.

Rusija saopštila da je oborila 1.158 ukrajinskih dronova

Ruske snage protivvazdušne odbrane presrele su i uništile 1.158 ukrajinskih bespilotnih letjelica i šest navođenih avionskih bombi tokom protekla 24 sata, tvrdi Ministarstvo odbrane Rusije.

"Sistemi protivvazdušne odbrane oborili su šest navođenih avionskih bombi, jednu raketu američkog višecjevnog raketnog sistema HIMARS i 1.158 bespilotnih letjelica avionskog tipa“, navedeno je u saopštenju.

Ministarstvo je iznelo i zbirne podatke prema kojima su ruske snage od početka rata uništile 673 ukrajinska borbena aviona, 284 helikoptera, 195.419 bespilotnih letjelica, 669 protivvazdušnih raketnih sistema, 30.400 tenkova i drugih oklopnih vozila, 1.768 višecevnih raketnih sistema, 35.991 artiljerijsko oruđe i minobacač, kao i 68.114 specijalnih vojnih vozila. Ni ove podatke nije bilo moguće nezavisno potvrditi.

(TASS/Mondo)