Radovi na prvim zgradama mogli bi početi u decembru, iako detaljna geološka istraživanja, koja treba da pokažu da li je na ovoj lokaciji uopšte moguća gradnja većeg naselja, neće biti završena prije septembra 2027. godine

Izvor: Vlada Crne Gore

Raspisan je tender za izgradnju bulevara na Veljem brdu, koji bi prema planovima trebalo da bude završen za godinu i po, dok će naredne sedmice biti raspisan tender za izradu glavnog projekta i gradnju prvog stambenog bloka, prenose Vijesti.

Radovi na prvim zgradama mogli bi početi u decembru, iako detaljna geološka istraživanja, koja treba da pokažu da li je na ovoj lokaciji uopšte moguća gradnja većeg naselja, neće biti završena prije septembra 2027. godine.

Preliminarna hidrogeološka studija završena u aprilu preporučila je da se ne rade glavni projekti niti izvode građevinski radovi dok se ne okončaju detaljna istraživanja terena. Uprkos tome, Ministarstvo javnih radova juče je raspisalo tender za izgradnju bulevara, glavne saobraćajnice budućeg naselja planiranog za oko 44 hiljade stanovnika.

Bulevar dužine 5,3 kilometra procijenjen je na 33 miliona eura, a projekat obuhvata i izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture, kao i pejzažno uređenje prostora uz saobraćajnicu. Ponude se mogu dostavljati do 20. jula, dok je rok za završetak radova 540 dana od uvođenja izvođača u posao.

Kako prenose Vijesti, ministar prostornog planiranja Slaven Radunović najavio je u Skupštini da će naredne sedmice biti raspisan tender za glavni projekat budućeg naselja i izgradnju prvih stambenih objekata. Naveo je da će izabrani izvođač imati 90 dana za izradu projekta i pribavljanje potrebnih dozvola.

„U decembru će početi radovi na zgradama i tada će biti raspisan konkurs za korisnike da se zna ko će dobiti stanove”, kazao je juče Radunović.

Govoreći o rokovima useljenja, Radunović je poručio da nije najavljivao useljenje tokom 2026. godine i da neće komentarisati ranije izjave premijera Milojka Spajića na tu temu.

Njegovo ministarstvo je ranije predstavilo idejno rješenje prvog stambenog bloka A1, koji predviđa izgradnju 557 stanova. Prema dostupnim podacima, vrijednost izgradnje tog bloka procijenjena je na više od 118 miliona eura, bez troškova infrastrukture i komunalnog opremanja, prenose Vijesti.

„U decembru će početi radovi na zgradama i tada će biti raspisan konkurs za korisnike da se zna ko će dobiti stanove”, kazao je juče Radunović.