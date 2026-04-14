Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović najavio je da će cijene stanova u prvom bloku budućeg naselja Velje brdo biti 1.000 eura po kvadratu, dok će ubuduće nekretnine na ovom mjestu biti skuplje.

Radunović je najavio da će provjeravati i imovinske kartone građana, kako bi se u procesu izbora utvrdilo da već nemaju nekretnine u svom vlasništvu, dok će vjerovatno propisati da oni koji kupe stanove u novom podgoričkom naselju - neće moći da ih prodaju narednih 20 godina.

To je kazao na konferenciji za medije, na kojoj je predstavljeno dobitno urbanističko-ahitektonsko idejno rješenje po kojem će se graditi Velje brdo.

Radunović je naglasio da će se prvi blok prodati za 1.000 eura po kvadratu, dok će korekcija cijene biti u narednim fazama naselja, zbog inflacije i poskupljenja građevinskih materijala.

"U ovom momentu, nategnuto je za 1.000 eura ali to je obećanje koje je dala Vlada i biće tako. Ali za sljedeće faze, biće i dalje izuzetno jeftino, ali ćemo vjerovatno korigovati cijenu za ove dvije godine ili za skok građevinskog materijala...", naveo je on i dodao da će se kriterijumi za dodjelu stanova formirati na osnovu svih iskustava iz programa "Hiljadu plus".

Prvi blok naselja Velje brdo gradiće se po idejnom rješenju Dejana Milanovića i Grozdane Šišović, čiji je rad izabran na međunarodnom konkursu sprovedenom za početnu fazu projekta. Ovo rješenje tima iz Srbije nagrađeno je sa 100.000 eura.

Drugorangirani je bio tim iz Srbije "Taktika", koji je dobio nagradu od 65.000 eura, dok su timovi slovenačko-crnogorski timovi "Sadar", "Vuga" i "Dvarp+C", dobili treću od 40.000 eura. Za po 10.000 eura su otkupljeni hrvatski radovi hrvatskog "Albatros arhitektura i urbanizam" i uzbekistanski "Dizayn Fabrikasi".

Upitan da li će budući stanovnici moći da preprodaju stanove, odnosno kupuju ih povoljno i prodaju za tržišne cijene, Radunović je naglasio da je to prva stavka o kojoj su razmišljali. Najavio je da i dalje određuju mjeru zabrane prodaje, ali da će u ugovoru građani morati da se obavežu da najviše za 20 godina neće prodati stan odnosno zaključiti kupoprodajni ugovor.

On je dodao da će se pravo nasljedstva sprovoditi nesmetano.

Radunović je naglasio da će provjeriti imovinske kartone svih zainteresovanih za stanove, dok će prednost imati podstanari, porodice sa djecom, osobe sa invaliditetom...

Radunović je kazao da je pristiglo 29 radova, a među njima i oni iz Italije, Njemačke, Turske, Danske, Indije, Perua, Uzbekistana, Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Albanije...

"Ispravna je bila procjena da se raspiše međunarodni konkurs. Imamo dva rada koja imaju djelimični potpis Crne Gore, pa je ovo bila dobra odluka. Sva rješenja su dala različite perspektive razvoja prostora. Dodijeljene su nagrade za tri prva mjesta i dva otkupa", naglasio je on.

Radunović je dodao da se ovakav projekat mora raditi fazno, da je bilo 15.000 zainteresovanih ali da će se raspisati zasebni konkurs, na koji će se građani prijavljivati radi odabira stanara.

Najavio je i da će nakon nekoliko godina i izgradnje nekoliko faza projekta, nuditi parcele za komercijalnu gradnju jer će Velje brdo postati atraktivno - te da će se isticati u odnosu na ostala naselja u Podgorici.

Radunović je naglasio da komercijalne izgradnje neće biti dok se naselje Velje brdo ne formira, dok će kasnije raditi prodaje za poslovne zgrade. Radunović tvrdi da će se na ovom mjestu graditi i Kongresni centar sa hotelom, jer Podgorica trenutno nema mjesto za takav objekat.

Dodao je da su u lamelama predviđeni prostori sa po 50 kvadrata za igraonice za djecu i 16 kvadrata za zajedničke aktivnosti stanara, dok je pitanje parkinga rješeno kroz podzemne garaže, od kojih će svaka imati zakonski dovoljan broj mjesta. Istakao je i da se garažna mjesta neće dobijati uz stanove, već će se kupovati po srazmjernim povoljnim cijenama.

Upitan o cijeni budućeg 5,5 kilometara dugog bulevara Velje brdo, on je naglasio da će te informacije dati Ministarstvo javnih radova, ali da se pominje iznos od 30 miliona eura, dok će se cijena kompletnog projekta znati nakon izrade glavnog projekta.