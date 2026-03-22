Tvrde da postoje indicije o nezakonitostima i pozivaju tužilaštvo da ispita cijeli postupak

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz Građanskog pokreta URA saopšteno je da je ministar urbanizma Slaven Radunović svojim izjavama dodatno podgrijao sumnje da je konkurs za izradu idejnog rješenja Veljeg brda namješten.

Oni navode da je Radunović, gostujući u emisiji na televiziji Prva, kazao da su se na konkurs javile “vrlo ozbiljne arhitektonske kuće iz Evrope i regiona”, što, kako tvrde iz URE, dovodi u pitanje zakonitost postupka.

“Iako Zakon jasno propisuje pravila konkursa, koji nije pozivni već anonimni, te iako se identitet prijavljenih može otkriti tek nakon donošenja konačne odluke žirija, ministar očigledno već zna ko se prijavio, a vrlo vjerovatno i ko dobija ovakav nezakoniti konkurs koji svi debelo plaćamo”, saopštili su iz URE.

Iz ove partije smatraju da bi se cijelim slučajem trebalo pozabaviti i nadležno tužilaštvo, imajući u vidu finansijski značaj projekta, za koji tvrde da će građane koštati stotine miliona eura.

“Da je ministru stalo do Zakona – odmah bi podnio ostavku, ali pošto to nije učinio ni kada je, prema našem mišljenju, pogazio propise donošenjem ID PUP-a Podgorice, ne očekujemo ni sada reakciju Vlade i Glavnog grada”, navode iz URE.

Dodaju da postoje samo dvije mogućnosti – da ministar iznosi netačne informacije ili da je već imao uvid u pristigle radove prije završetka konkursa, čime bi, kako tvrde, prekršio zakonske procedure.

“Konkursna procedura je jasna – identitet učesnika otkriva se tek nakon završetka žiriranja i donošenja odluke. Postoji niz zaštitnih mehanizama koje je Ministarstvo dužno da sprovede kako bi se očuvala anonimnost. Očigledno je da je to za ovu Vladu mrtvo slovo na papiru”, poručuju iz URE.

Zaključuju da postoji osnov sumnje da je ishod konkursa unaprijed određen, te pozivaju tužilaštvo da ispita sve okolnosti i eventualne nezakonitosti u ovom postupku.