Inspekcija donijela mjere još 2025, ali gradnja u Utjehi – Kunje nastavljena; sumnja na milionsku štetu državi

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Iako je Urbanističko-građevinska inspekcija još u junu 2025. donijela rješenje o rušenju nelegalnog objekta na državnom zemljištu u naselju Utjeha – Kunje u Baru, radovi su se, prema dostupnim podacima, nastavili gotovo godinu nakon toga, prenosi portal Vijesti.

Iz Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kojim rukovodi Slaven Radunović, potvrđeno je da je rješenje o rušenju doneseno još prošle godine, ali situacija na terenu pokazuje drugačiju praksu, prenosi portal Vijesti.

Kako se navodi, državljanin Kosova Naim Oruči (57) izgradio je dvije zgrade na državnom zemljištu, a uz to je prokrčio šumu sve do morske obale. Radovi su trajali godinama, i to uprkos ranijem rušenju objekta na istoj lokaciji, prenosi portal Vijesti.

Prema podacima policije, sumnja se da je izvođenjem radova bez dozvola i potrebne dokumentacije osumnjičeni stekao protivpravnu imovinsku korist od oko tri miliona eura, čime je oštećen budžet Crne Gore.

Iz nadležnog ministarstva navode da je tokom inspekcijskog nadzora utvrđeno da je investitor nastavio gradnju i nakon izrečene zabrane, čak i nakon povrede službenog pečata. Osim toga, na istoj parceli evidentirane su još tri lokacije sa zabranom gradnje – dvije sa započetim zemljanim radovima i jedna sa početim temeljima, prenosi portal Vijesti.

Uprkos tome, mještani su dostavili fotografije i video-snimke koji pokazuju da su građevinske mašine bile aktivne i u martu ove godine, gotovo godinu nakon što je gradnja zvanično zabranjena. Zbog toga se postavlja pitanje kako je moguće da se nelegalna gradnja odvijala toliko dugo bez efikasne reakcije nadležnih institucija.

Posebno zabrinjava činjenica da je isti investitor i ranije gradio na državnom zemljištu, te da je objekat na istoj parceli već bio rušen 2024. godine. Još tada je pokušao da legalizuje objekat, ali je taj zahtjev odbijen jer se zakon o legalizaciji ne odnosi na objekte čija gradnja nije završena.

Iz ministarstva poručuju da će upravni postupak biti nastavljen protiv za sada nepoznatog lica i da će inspekcija u narednom periodu nastaviti kontrole u cilju suzbijanja nelegalne gradnje. Međutim, slučaj u Utjehi otvara ozbiljna pitanja o efikasnosti sistema i zaštiti državne imovine.