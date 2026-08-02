U Grčkoj su se sudarila dva helikoptera tokom gašenja požara.

Izvor: X/Clash Report

U Grčkoj su se danas sudarila dva helikoptera tokom gašenja velikog požara u mjestu Psata u Grčkoj, piše "Prototema". Prema prvim nezvaničnim informacijama, ima poginulih i povrijeđenih.

Zvaničnih informacija još uvijek nema. Na društvenim mrežama pojavio se i snimak nesreće na kom se vidi kako se jedan helikopter približava drugom nakon čega ga "kači" svojim zadnjim dijelom i tu dolazi do sudara.

Pogledajte snimak sudara dva helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj

WATCH: Two firefighting helicopters crash while fighting a wildfire in Greece.pic.twitter.com/EM3EF3OGLs — Clash Report (@clashreport)August 2, 2026

Prema prvim informacijama pomenutog grčkog portala, spaseno je dvoje članova posade iz jednog helikoptera i oni su odmah prevezeni u vojnu bolnicu u Atini. Što se tiče posade iz drugog helikoptera, oni su navodno poginuli u sudaru, ali se tek očekuju zvanične informacije nadležnih organa.

Na lice mjesta odmah su stigle ekipe Hitne pomoći. Zasad nije poznat uzrok sudara dva helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj, istraga je u toku.