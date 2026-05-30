Preostaju završni radovi na habajućem sloju i signalizaciji, a iz Uprave za saobraćaj poručuju da će i oni biti okončani prije planiranog roka

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Asfaltiranje svih traka na Bulevaru Tivat–Jaz završeno je dva dana prije obećanog roka, a preostali radovi, uključujući postavljanje habajućeg sloja i saobraćajne signalizacije, trebalo bi da budu okončani prije predviđenog termina, prenosi portal CdM.

Direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović kazao je u Jutarnjem programu TVCG da još nije moguće precizirati datum zvaničnog otvaranja saobraćajnice, ali da će građani biti prijatno iznenađeni brzinom kojom će projekat biti završen.

" Dva dana prije obećanog roka uspjeli smo da kompletan bulevar prekrijemo asfaltom. Odrađen je veliki posao i zahvalnost svima koji su u tome učestvovali. Na putu je bilo prisutno više od 300 radnika posljednjih mjeseci i radilo se u tri smjene kako bi bilo odrađeno nešto za šta su svi sumnjali da može da bude završeno u datom roku", rekao je Vuksanović, prenosi CdM.

Kako je naveo, riječ je o kompleksnom infrastrukturnom projektu dužine 16,5 kilometara, vrijednom 54 miliona eura.

Vuksanović je pojasnio da su kašnjenja tokom realizacije projekta bila uzrokovana brojnim nepredviđenim okolnostima, među kojima su izmještanje postojećih i ugradnja novih instalacija, neusaglašenost katastarskih podataka sa stvarnim stanjem na terenu, kao i nepovoljni vremenski uslovi.

" Bulevar prolazi kroz naseljena mjesta i najveći problem nam je bilo nepoklapanje katastra instalacija sa stanjem na terenu, što je tražilo izmještanje dijela, ali i ugradnju novih instalacija. Obezbijedili smo dodatno elektroinstalacije i hidrotehničke instalacije u pojedinim djelovima trase. Sve to je iziskivalo dodatni posao i vrijeme, a nijesu nam bile naklonjene ni vremenske prilike, imali smo mnogo kišnih dana", kazao je on.

Prema njegovim riječima, u narednom periodu nastaviće se rad u tri smjene kako bi i završna faza projekta bila realizovana što prije.

" Imaćemo i dalje rad u tri smjene, ali se neće ponavljati one nemile scene od ranije i svakako mnogo lakši i sigurniji saobraćaj. Ugovor je potpisan po međunarodnim pravilima i imamo zahtjev izvođača za dodatni rok za finalne radove, što će biti predmet usaglašavanja sa nadzorom. Međutim, kako smo ovaj dio završili prije roka, sigurno ćemo i preostale radove okončati prije planiranog termina", poručio je Vuksanović, prenosi CdM.