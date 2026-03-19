Izvor: Uprava za saobraćaj

Bulevar Tivat–Jaz, najveći aktuelni drumski projekat u Crnoj Gori, u fokusu je ovogodišnjeg investicionog ciklusa Uprave za saobraćaj. Uz očekivanje da ova dionica do početka ljetnje turističke sezone bude pod asfaltom i doprinese rasterećenju saobraćaja na Primorju, paralelno se širom države realizuju i brojni drugi projekti ukupne vrijednosti veće od 150 miliona eura.

U intervjuu za Pobjedu, direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović govori o dinamici radova, prioritetnim saobraćajnicama, ulaganjima u bezbjednost puteva i ključnim ciljevima kada je riječ o modernizaciji crnogorske putne mreže.

Koji su trenutno najvažniji infrastrukturni projekti koje realizuje Uprava za saobraćaj u ovoj godini?

VUKSANOVIĆ: Vrijednost infrastrukturnih radova koje trenutno realizuje Uprava za saobraćaj veća je od 150 miliona eura i obuhvata izgradnju i rekonstrukciju magistralnih i regionalnih puteva, sanaciju mostova i klizišta, kao i projekte usmjerene na povećanje bezbjednosti saobraćaja širom zemlje.

Među najznačajnijim projektima izdvajaju se izgradnja Bulevara Tivat-Jaz, Bulevara Vojislavljevića u Podgorici, rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari, kao i rekonstrukcija puta Kamenički most-Krute. Takođe, realizuju se radovi na važnim dionicama poput Zaborje-Jasenovo Polje na putnom pravcu od Nikšića prema Plužinama, te Veruša-Lopate i Petnjica-Bioče, koje imaju značaj za unapređenje regionalne povezanosti i sigurnosti saobraćaja.

Krajem prošle godine započeti su i radovi na adaptaciji puta Bijele Poljane-Riđani, dionica Čevo-Ubli, kao i sanacija mosta Kruče na putu Bar-Ulcinj. Uporedo se sprovode i projekti sanacije klizišta i unapređenja bezbjednosti na više lokacija širom Crne Gore.

Cilj svih tih projekata je unapređenje putne infrastrukture, veća bezbjednost saobraćaja, ali i bolja povezanost sjevera i juga zemlje.

U kojoj su fazi radovi na prioritetnim dionicama puteva i da li postoje kašnjenja u odnosu na planirane rokove?

VUKSANOVIĆ: Radovi na gotovo svim projektima odvijaju se u skladu sa planiranom dinamikom, dok je izmijenjena dinamika radova na izgradnji Bulevara Tivat-Jaz, koji trenutno predstavlja najveći infrastrukturni projekat u oblasti drumskog saobraćaja u Crnoj Gori.

Riječ je o veoma kompleksnom projektu koji, pored rekonstrukcije i proširenja postojeće saobraćajnice, obuhvata i izmještanje velikog broja komunalnih instalacija, kao i ugradnju novih cijevi Regionalnog vodovoda.

Zbog kompleksnosti projekta rok za završetak radova je produžen, a naš cilj je da glavni radovi budu završeni do početka ljetnje turističke sezone, odnosno da kompletna dionica bude pod asfaltom, čime će se značajno rasteretiti saobraćaj između Budve, Kotora i Tivta.

Koliko su regionalni i magistralni putevi spremni za povećan saobraćaj tokom turističke sezone?

VUKSANOVIĆ: Uprava za saobraćaj kontinuirano radi na unapređenju i održavanju magistralne i regionalne putne mreže kako bi ona bila spremna za povećan intenzitet saobraćaja tokom turističke sezone.

Posebna pažnja posvećuje se putnim pravcima koji vode ka graničnim prelazima, jer oni tokom ljeta bilježe najveći intenzitet saobraćaja. U tom kontekstu planirana je i realizacija nekoliko važnih infrastrukturnih projekata, među kojima su rekonstrukcija puta Berane-Rožaje, kao i rekonstrukcija magistralnog puta Bijelo Polje-Dobrakovo, koji predstavljaju jedan od ključnih ulaznih pravaca u Crnu Goru iz pravca Srbije.

Pored toga, planirani su i radovi na drugim važnim pravcima, poput rekonstrukcije dionice Pljevlja-Dajevića Han, Bar-Ulcinj (Vladimir-Ostros), kao i započinjanje radova na Zapadnoj obilaznici i rekonstrukciji puta Danilovgrad-Markovina.

Rekonstrukcija magistralnog puta Virpazar-kružni tok-Obilaznica Golubovci jedan je od strateški najvažnijih infrastrukturnih projekata u narednom periodu, jer povezuje primorsku i centralnu regiju. Ova dionica ima izuzetan značaj za razvoj turizma, transport robe, poljoprivredu i svakodnevni život lokalnog stanovništva.

Koliko je crnogorska putna infrastruktura spremna za standarde Evropske unije?

VUKSANOVIĆ: Crna Gora kontinuirano radi na unapređenju putne infrastrukture kako bi ona bila usklađena sa standardima Evropske unije. Kroz realizaciju brojnih projekata modernizuju se magistralni i regionalni putevi, unapređuju tehnički standardi i povećava bezbjednost saobraćaja.

Posebna pažnja posvećena je projektima koji doprinose integraciji crnogorske putne mreže u evropske transportne koridore, što je važan segment procesa evropskih integracija.

U tom kontekstu realizuju se projekti koji unapređuju međunarodnu povezanost, posebno na pravcima prema graničnim prelazima i regionalnim transportnim pravcima, čime se dodatno jača regionalna i međunarodna mobilnost ljudi i robe.