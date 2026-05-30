Ovo se očekivalo na Marakani, a sada je stigla i potvrda prvog čovjeka Crvene zvezde.

Generalni direktor Crvena zvezda Zvezdan Terzić potvrdio je da je otkup Strahinje Erakovića od Zenit Saint Petersburg jedan od prioriteta u ljetnjem prelaznom roku. Eraković se tokom zime vratio na Marakanu i bio važan adut u pohodu na duplu krunu, a nakon što je primarni cilj ostvaren, njegov ostanak više se ne dovodi u pitanje.

Defanzivac je u februaru stigao na šestomjesečnu pozajmicu, a ugovorom je predviđeno da srpski šampion na kraju sezone može da otkupi njegov ugovor za 3,5 miliona eura. Istovremeno, ruski klub zadržaće 50 odsto od narednog transfera srpskog fudbalera.

Njegov povratak bio je isključivo želja Dejan Stanković, koji ga je 2020. godine promovisao u Crvena zvezda. Terzić je u izjavi za ruske medije rekao da će crveno-bijeli iskoristiti mogućnost otkupa ugovora.

"Da, otkupićemo Erakovića. On je važan igrač za nas", prenosi "Football24".

Štoper je na 19 utakmica upisao gol i asistenciju, a posebno je obradovao navijače pogotkom u vječitom derbiju protiv Partizan.