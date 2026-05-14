Direktor Uprave za saobraćaj, Radomir Vuksanović, kazao je da su radovi na drugoj fazi Bulevara Vojislavljevića počeli još početkom maja, kroz aktivnosti na otkrivanju instalacija i pripremi terena, te da se radovi već intenzivno izvode i na toj dionici.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović istako je da je prva faza Bulevara Vojislavljevića otvorena za saobraćaj, na potezu od Ulice kralja Nikole do Ulice princeze Ksenije, dok se radovi nastavlju ubrzanom dinamikom.

“Imamo veliko zadovoljstvo da pustimo u saobraćaj prvu fazu Bulevara Vojislavljevića. Dakle, to je dio na potezu od Ulice kralja Nikole do Ulice princeze Ksenije. Dakle ovo je ,rekao bih, jedan od najznačajnijih gradskih projekata.

Nastavljamo sa radovima i na drugoj dionici i smatram da ćemo negdje do sredine mjeseca septembra imati završenu i drugu dionicu ovog bulevara. Na čemu baziramo taj optimizam? Prosto, ovaj drugi dio dionice, sva tehnička rješenja koja su primijenjena u prvom dijelu možemo primijeniti na taj drugi dio, tako da će ta procedura sigurno biti, i svi radovi koji se sprovode biti ubrzani. U svakom slučaju, ovaj dio grada i Podgorica, da kažem, nezaustavljivo grabe ka završetku ovog zaista važnog projekta i mislim da će građani Zabjela i građani Podgorice imati veliko zadovoljstvo. A čini mi se da će tačka na i, ili rekao bih kruna ovog projekta, biti onog momenta kada ovaj bulevar povežemo i sa nastavkom Bulevara Veljka Vlahovića.I tu smo bili vrijedni i preduzimljivi.U toku je tenderska procedura i nadam se, kako smo dobili informaciju iz Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice, radovi na nastavku Bulevara Veljka Vlahovića trebalo bi da počnu za neka dva do tri mjeseca.

Čini mi se da će to biti jako značajno za gradsku infrastrukturu, da ćemo saobraćaj u velikoj mjeri unaprijediti, povećati protočnost saobraćaja i, kažem, učiniti veliku stvar za Podgoricu”, kazao je Mujović.

„ Fizički dio posla u prvoj fazi projekta je uglavnom završen i ostali su fini završni radovi na ovoj dionici. Ono što je jako bitno jeste da se radovi polako prebacuju na drugu fazu. Očekivanja su da već u septembru imamo završenu i tu dionicu, dok računamo da tokom ljeta počnemo i sa radovima na trećoj fazi. Kao što smo i najavljivali, i Glavni grad i Uprava za saobraćaj očekuju da kompletan projekat bude završen u skladu sa ugovorom, odnosno do kraja ove godine“, kazao je Vuksanović.