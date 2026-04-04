Iz Uprave za saobraćaj mole mještane za još malo strpljenja, da bi projekat što prije priveli kraju, a direktor Vuksanović ne ostavlja nikakvu dilemu da će radovi biti završeni prije dolaska turista.

Izvor: Uprava za saobraćaj

Poseban oprez vozača potreban je na bulevaru Tivat – Jaz, gdje su u toku radovi na izgradnji puta. Prije 15 dana u potpunosti je završena eksproprijacija zemljišta, što je bila jedna od prepreka za uvođenje 3. smjene, kaže za TVCG direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović.

“Uklonjeni su svi objekti koji su bili na trasi. Dobar dio budućeg bulevara je pod asfaltom u širini četiri trake, ali se kroz 8. dionicu, zbog zemljanih radova, vozi lošim putem u dužini od 800 metara. Uskoro bi to trebalo da se promijeni”, dodaje direktor Uprave za saobraćaj.

“Cilj nam je da 4 trake do početka ljetnje turističke sezone u kompletu imamo završene”, kaže direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović.

Vuksanović naglašava da treća smjena odgovara izvođaču i da radovi neće poskupjeti zbog rada noću.

Izgradnja bulevara Tivat – Jaz trebalo je da bude završena sredinom januara ove godine. Novi rok je 31. maj.