Emisije sumpor-dioksida smanjene sa preko 4.000 na oko 61 mg/m³

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) danas je pustila u industrijski probni rad sistem za odsumporavanje dimnih gasova (DeSOx) u Termoelektrana Pljevlja, a prva mjerenja pokazuju drastično smanjenje emisija sumpornih oksida.

Prema saopštenju EPCG, koncentracija sumpor-dioksida (SO₂) u dimnim gasovima smanjena je na oko 61 mg/m³, dok su ranije vrijednosti iznosile i više od 4.000 mg/m³. U martu 2025. godine emisije su bile oko 4.544 mg/m³, a nakon adaptacije kotla i dimnjaka u decembru iste godine oko 3.249 mg/m³.

Iz kompanije navode da je riječ o prvom postrojenju ove vrste u Crnoj Gori, čijim puštanjem u rad počinje ključna faza ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja i ostvaruje se jedan od najznačajnijih ekoloških iskoraka u njenom radu. Prva mjerenja, kako ističu, pokazala su rezultate bolje od projektovanih.

EPCG naglašava da ovi rezultati imaju izuzetan značaj za zdravlje građana Pljevlja, jer značajno smanjenje emisija sumpor-dioksida doprinosi smanjenju rizika od hroničnih respiratornih i kardiovaskularnih oboljenja i unapređenju kvaliteta života.

U narednom periodu planirano je dodatno podešavanje i optimizacija rada sistema, uz kontinuirani monitoring emisija, kako bi se obezbijedila dugoročna stabilnost i potpuno usklađivanje sa najstrožim evropskim ekološkim standardima. Iz EPCG poručuju da će, ukoliko se ovi rezultati zadrže, sistemi za smanjenje emisija azotnih i sumpornih oksida (DeNOx i DeSOx) raditi u skladu sa direktivama Evropske unije o industrijskim emisijama.