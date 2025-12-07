Govoreći o procjenama Državne revizorske institucije da država trpi milionske štete zbog nelegalne sječe šuma i kritikama kolega da se malo radi na zaštiti crnogorskih šuma, Joković je naveo da su ti podaci, iako zabrinjavajući, djelimično predimenzionirani.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Teodora Orlandić

Subvencije za poljoprivredne proizvođače u Crnoj Gori naredne godine neće biti povećane, jer u budžetu nema prostora za veće isplate, saopštio je ministar poljoprivrede Vladimir Joković u intervjuu za Televiziju Podgorica. On se osvrnuo i na probleme u šumarstvu, nelegalnu sječu i milionske štete o kojima upozoravaju njegovi saradnici, naglasivši da će svi odgovorni – ukoliko se dokaže postojanje korupcije – snositi posljedice.

Joković je odbacio zahtjeve poljoprivrednika za povećanje subvencija, ističući da je Crna Gora već među zemljama sa najvećim podrškama u regionu.

„Veće subvencije teško da mogu biti, jer već imamo gotovo najveće u regionu i jedne od najvećih u Evropi. Posebno želim da istaknem mljekare – otkupna cijena mlijeka, uključujući podršku Ministarstva i lokalnih uprava, skoro je 50% veća nego u EU. U Italiji je najveća otkupna cijena mlijeka oko 60 centi, u Francuskoj oko 50, dok naši poljoprivrednici za prvu kategoriju mlijeka sa svim subvencijama dobijaju 75, a neki i preko 80 centi po litru, što je najmanje 40% više nego u Evropi“, objasnio je Joković.

Komentarišući navode da subvencije dobijaju i oni koji se ne bave stvarnom proizvodnjom, ministar je najavio da će spisak korisnika biti javno objavljen i upozorio da će svi koji zloupotrijebe državnu pomoć biti sankcionisani.

„Pozivam poljoprivredne proizvođače, imenom i prezimenom, ili čak anonimno, da dođu u Ministarstvo i prijave nepravilnosti – svi će biti sankcionisani ako se utvrdi zloupotreba“, rekao je Joković.

Govoreći o procjenama Državne revizorske institucije da država trpi milionske štete zbog nelegalne sječe šuma i kritikama kolega da se malo radi na zaštiti crnogorskih šuma, Joković je naveo da su ti podaci, iako zabrinjavajući, djelimično predimenzionirani.

„Da li postoji nelegalna sječa – postoji, i biće je dok je svijeta i vijeka. Po podacima Evropske komisije, i Francuska i Španija su u sličnoj situaciji. Nije tačno da su štete koje se pominju toliko velike“, kazao je ministar.

Joković je najavio da će uskoro organizovati sastanak posvećen problemima u šumarstvu i da će tražiti odgovornost zaposlenih ukoliko se potvrdi da su na bilo koji način povezani sa nezakonitom sječom ili nisu postupili u skladu sa zakonom.