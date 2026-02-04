Građanima koji se griju na pelet od kraja januara on je nedostupan, jer domaći proizvođači ne mogu da preuzmu drvnu sirovinu iz državnih šuma, pošto je Uprava za gazdovanje šumama obustavila prijem i otpremu drvnih sortimenata.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Proizvođače je zvaničnim dopisom Uprava za šume - Područna jedinica Pljevlja 15. januara obavijestila da su zaposleni zaduženi za prijem i otpremu drvnih sortimenata nijesu dostupni “zbog korišćenja godišnjih odmora u periodu od 12. januara do 3. marta, pišu Vijesti.

O ovom problemu proizvođači peleta obavijestili su i Vladu i resorno Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kojim rukovodi ministar Vladimir Joković, ali odgovora iz izvršne vlasti za sada nema.

“Vijesti” imaju uvid u dokumentaciju u vezi sa ovim problemom. Redakcija je kontaktirala i resor Jokovića u ponedjeljak u vezi s ovim problemom, ali do zaključenja teksta nije odgovoreno.

U zahtjevu Vladi i resornom ministarstvu oni upozoravaju da će, usljed potpunog nedostatka sirovine, biti prinuđeni da ugase proizvodnju, što bi dodatno produbilo krizu i dovelo do potpune nestašice peleta na tržištu. Kako navode, bez brze i odgovorne reakcije države, posljedice će snositi ne samo proizvođači, već i građani, javne ustanove i cjelokupni energetski sistem, koji se posljednjih godina oslanja na pelet kao jedno od ključnih ekoloških rješenja. Zvanični dopis 25.januara su uputili “Palangić trade” iz Bijelog Polja, “Doo Nikola” iz Berana i “Becom co” iz Podgorice.

Proizvođači peleta su u zajedničkom odgovoru “Vijestima” kazali da su u nemoćni pred nezadovoljnim kupcima, koji su u vrhuncu sezone grijanja i to u trenutku kada su najniže temperature ostali bez osnovnog energenta.

Oni navode da su se suočili sa ozbiljnim problemom zbog nemogućnosti realizacije prijema i otpreme drvne sirovine po važećim ugovorima sa Upravom za gazdovanje šumama i lovištima, i to ne samo oni već i zaposleni i poslovni partneri.

“Tendere nijesmo dobili sve do decembra, što je značajno odložilo realizaciju posla. Ugovore o koncesiji potpisali smo u novembru prošle godine i uredno izmirili prvu ratu obaveza. Odobrena sirovina je posječena, ali zbog nepovoljnih vremenskih uslova nije bilo moguće izvršiti otpremu u predviđenom roku. U trenutku kada su se stekli uslovi za transport i preuzimanje drvne mase, obaviješteni smo da prijem i otprema neće biti mogući do 1. marta, zbog odsustva službenih lica nadležnih za sprovođenje postupka”, istakli su proizvođači, javljaju Vijesti.

Ovakva odluka, kako su naglasili, ima direktne i teške posljedice po njihovo poslovanje.

“Ostajemo bez sirovine za proizvodnju peleta, primorani smo da obustavimo rad peletare, zaposlene moramo uputiti na prinudni odmor, nemamo proizvoda za domaće tržište i maloprodaju, dovedeno je u pitanje izvršenje ugovora prema inostranim kupcima, a prijeti i značajna finansijska šteta i gubitak tržišta”, naglasili su.

Oni su istakli da se radi o ugovorima koji su pravno važeći i za koje su obaveze sa njihove strane strane uredno ispunjene.

“Problem nije nastao našom krivicom, već organizacionim odlukama i odlaganjima koja onemogućavaju realizaciju već zaključenih poslova”, pojasnili su proizvođači, dodajući da administrativne i organizacione prepreke direktno ugrožavaju proizvodnju, radna mjesta i izvozne ugovore domaćih preduzeća, prenose Vijesti.

Vlada Crne Gore ranije je ograničila cijenu peleta do 250 eura po toni za proizvođače, a do 270 eura po toni u trgovini na malo. Jaka zima uslovila je nestašicu peleta i u susjednoj Srbiji, što je dovelo do rasta cijena i ograničene prodaje po kupcu, a cijene peleta mogu doseći do 47. 000 dinara po toni.

Bjelopoljac i ekološki aktivista Željko Đukić koji je i sam ostao bez peleta kazao je da novac ne pomaže i da je u pitanju potpuni zastoj sistema i nefunkcionisanje nadležnih institucija.

“Imam još malo zaliha i ubrzo ću morati da razmišljam o alternativnim mogućnostima grijanja”, kazao je on, dodajući da i kancelariji NVO ‘Multimedijal’ svakodnevno stižu pozivi nezadovoljnih građana.

Zbog zagađenja vazduha, pri čemu je Bijelo Polju često bilježilo neslavne rekorde godinama unazad, državne institucije i opštine promovisale su pelet kao ekološko i energetski prihvatljivo rješenje, dok se civilni sektor zalagao za potpunu zabranu upotrebe uglja i prelazak na pelet ili klima-uređaje kao ekološka i energetski održiva rješenja.

Đukić je podsjetio da su građani, firme i institucije slušali preporuke države, ulagali u kotlove, prelazili na pelet kao čistiji energent.

“Danas, kada veliki broj domaćinstava i javnih ustanova zavisi od peleta, suočavamo se sa apsurdom da nemamo sirovinu za njegovu proizvodnju. To je direktna posljedica loše organizacije, nedostatka sinhronizacije, ali i političkih prepucavanja, umjesto odgovornog upravljanja sistemom”, naglasio je Đukić, javljaju Vijesti.

Posebno zabrinjava, kako je naveo, činjenica da će se nestašica peleta odraziti ne samo na domaćinstva, već i na obrazovne, zdravstvene i druge javne institucije, ako se hitno ne reaguje.

Đukić napominje da je prije više od mjesec dana, putem nevladine organizacije, uputio zvanične dopise Vladi Crne Gore, upozoravajući da se šumama u Crnoj Gori ne upravlja na pravi način.

“U tim dopisima jasno sam naveo da se ovaj resurs ne valorizuje, da ne donosi razvoj sjeveru i državi, te da je posebno zabrinjavajući izostanak inovacija u sektoru šumarstva - nema modernog planiranja, nema digitalizacije, nema dugoročnog pristupa. Danas živimo posljedice takvog odnosa”, poručuje Đukić.

Šume su, kako zaključuje, jedan od najvećih i najznačajnijih resursa sjevera Crne Gore i cijele države, ali se u posljednje dvije godine pretvaraju u izvor stalnih kriza zbog lošeg upravljanja i institucionalne neodgovornosti.

“Postavlja se pitanje – da li konačno možemo urediti sistem upravljanja šumama u Crnoj Gori, ili ćemo i dalje imati situacije u kojima građani usred zime ostaju bez osnovnog energenta”, zaključuje Đukić.

Ministarstvo prosvjete je 30. decembra prošle godine raspisalo tender za nabavku peleta za potrebe škola i vrtića, čija je vrijednost 972 hiljade eura, plus dodatnih 204 hiljade PDV-a.

Rok izvršenja ugovora je godinu dana od dana potpisivanja ugovora ili do isteka ugovorne vrijednosti.

Ponude su mogle da se dostavljaju do kraja januara.