Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede radi na planiranju mjera Agrobudžeta za narednu godinu, za koji se očekuje da će iznositi preko 100 miliona EUR, saopštio je resorni ministar Vladimir Joković.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je u Skupštini u odgovoru na poslanička pitanja kazao da su u toku razgovori sa Ministarstvom finansija o ukupnom iznosu sredstava.

“Dakle, taj postupak i dalje traje. Za sada ne možemo tačno reći koliki će biti ukupan iznos Agrobudžeta za narednu godinu”, rekao je Joković, odgovarajući na pitanje poslanice Demokratske partije socijalista (DPS), Aleksandri Despotović o mjerama i aktivnostima po pitanju povećanja izdvajanja za Agrobudžet iz državnog budžeta.

On je naveo da što se tiče predloga budžeta koji je dao Direktorat za ruralni razvoj on za narednu godinu iznosi 9,1 milion eura i predstavlja povećanje od skoro 20 odsto u odnosu na tekuću godinu.

“U Direktoratu za plaćanja smo povećali predlog budžeta za narednu godinu za djelove Agrobudžeta koji se tiču aktivnosti IAKS mjere sa predviđenih 6,1 milion eura za ovu godinu na planiranih 13,75 miliona eura za narednu godinu”, precizirao je Joković.

Povećane su mjere oblasti zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, sa predviđenih 800 hiljada eura za ovu godinu na planiranih 2,5 miliona eura za narendu godinu.

“Povećane su mjere u oblasti ruralnog razvoja – sa predviđenih 2,39 miliona eura za ovu godinu na planiranih 3,6 miliona eura za narednu godinu, kao i IPARD III program – sa predviđenih 4,74 miliona eura za ovu godinu na planiranih 24,2 miliona EUR za narednu godinu”, naveo je Joković.

U ukupnom zbiru za te četiri aktivnosti Agencija za plaćanja je u odnosu na usvojeni budžet za ovu godinu u iznosu od 14,03 miliona eura predložila usvajanje budžeta za narednu godinu u iznosu od 44,21 miliona EUR.