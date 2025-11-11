Joković je krajem avgusta, neposredno prije nego što je Šćekić napustio partiju, u intervjuu "Vijestima" kazao da ko ne bude dio SNP-a, ne može da vrši nijednu funkciju u ime stranke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Šef Socijalističke narodne partije (SNP) Vladimir Joković tražio je prošle sedmice zvanično od premijera Milojka Spajića da predloži razrješenje ministra sporta i nekadašnjeg potpredsjednika SNP-a Dragoslava Šćekića, koji je napustio tu stranku, saznaju "Vijesti".

Prema nezvaničnim informacijama redakcije, Joković je u dopisu Spajiću ukazao da je sporazumom o konstituisanju 44. Vlade usaglašeno da SNP predloži dva kandidata za ministre - u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvu sporta i mladih.

Joković, koji je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Spajića je obavijestio da Šćekić više nije član SNP-a i da to ministarsko mjesto pripada toj stranci, zamolivši ga da izvrši zamjenu. Dodao je da će mu ime kandidata za poziciju minstra sporta naknadno dostaviti.

Joković je krajem avgusta, neposredno prije nego što je Šćekić napustio partiju, u intervjuu "Vijestima" kazao da ko ne bude dio SNP-a, ne može da vrši nijednu funkciju u ime stranke.

Šćekić je najavio formiranje nove partije nakon kongresa SNP-a održanog 30. avgusta.

On se prvobitno bio kandidovao za predsjednika SNP-a, ali je povukao kandidaturu nekoliko dana uoči kongresa. Tada je u intervjuu "Vijestima", iznoseći kritike na Jokovićev račun, rekao da je kongres "unaprijed režiran i privatizovan", poručivši da će, ako Spajić prihvati Jokovićev "ucjenjivački zahtjev" da ne bude u Vladi (koji tada nije bio ozvaničen), poštovati i tu vrstu odluke.