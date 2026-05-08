Upravni sud poništio je odluku Uprave policije kojom je bilo zabranjeno protestno okupljanje prevoznika na graničnim prelazima, ocjenjujući da Ministarstvo unutrašnjih poslova MUP nije ponudilo dovoljno uvjerljive razloge za potpuno ograničenje prava na mirno okupljanje, zbog čega će o novom zahtjevu morati ponovo da odlučuje.

Sud je presudom od 30. aprila usvojio tužbu NVU “Udruženje prevoznika Crne Gore” i poništio rješenje Uprave policije – Regionalnog centra bezbjednosti Centar od 17. aprila ove godine, kojim je bilo zabranjeno javno okupljanje planirano od 20. do 24. aprila, odnosno do ispunjenja zahtjeva organizatora, prenosi CdM.

U obrazloženju presude navodi se da MUP nije izvršio stvarno i konkretno vaganje između prava građana na mirno okupljanje i zaštite javnog interesa, već je odluku zasnovao na opštim pretpostavkama i ranijim slučajevima, bez individualne procjene konkretnog zahtjeva.

“Upravni sud je ocijenio da tuženi organ nije dao relevantne i dovoljne razloge koji bi opravdali potpuno ograničenje prava na mirno okupljanje. Sud je posebno ukazao da nije izvršeno konkretno i stvarno vaganje suprotstavljenih interesa, već je odluka zasnovana na opštim pretpostavkama i pozivanju na ranije slučajeve, bez individualizovane procjene konkretnog zahtjeva. Takvim postupanjem, prema ocjeni Suda, pravo tužioca na mirno okupljanje svedeno je na teorijsko i iluzorno, zbog čega osporeno rješenje ne ispunjava zahtjev proporcionalnosti”, navodi se u obrazloženju presude.

Sud je ukazao da je u međuvremenu podnijet novi zahtjev, kojim se traži održavanje okupljanja na jednom graničnom prelazu u trajanju od četiri dana, što predstavlja bitno drugačiju činjeničnu situaciju i zahtijeva novu, samostalnu ocjenu proporcionalnosti, piše CdM.

Pozivajući se na praksu Evropskog suda za ljudska prava, Sud je naglasio da nadležni organi ne mogu ostati na formalnom odbijanju zahtjeva, već su dužni da razmotre mogućnosti i ponude djelotvorne alternative koje omogućavaju ostvarivanje svrhe okupljanja.

“Pravo na mirno okupljanje mora biti praktično i efektivno, a ne samo teorijsko”, ističe ovaj sud.

Crnogorski prevoznici protestovali su i blokirali granične prelaze nezadovoljni uslovima poslovanja, a ključni zahtjevi uključuju veći povraćaj akciza na gorivo, izuzeće od strogih pravila EU o boravku u Šengen zoni (odnosno produženi boravak) i hitnu reakciju države radi sprečavanja gubitka preko 1.000 radnih mjesta.

Ističu da se bore protiv gubitka preko hiljadu radnih mjesta usljed ignorisanja njihovih problema.