Izvor: EUpravo zato/Dominika Zarzycka / Alamy / Alamy / Profimedia

Upravni sud je 23. marta primio određeni broj tužbi Udruženja prevoznika Crne Gore koje se tiču zabrane protesta, ali i pored hitnosti postupka nijesu juče donijeli odluku jer nije primio sve spise predmeta. Odluka se mora donijeti u roku od 48 sati od prijema kompletne dokumentacije, saopštio je za RTCG predsjednik Upravnog suda Miodrag Pešić. Prevoznici će o daljim potezima dogovoriti se nakon odluke nadležnih organa.

Da li će Udruženje prevoznika Crne Gore odustati od najavljenih blokada graničnih prelaza zavisi od spremnosti institucija da riješe u što kraćem roku njihove višemjesečne zahtjeve.

Tiču se povrata PDV-a, akciza, fitosanitarnih i veterinarskih kontrola, dugih procedura i zadržavanja na granicama bez elementarnih uslova boravka.

Očekuju od Upravnog suda da poništi odluku Uprave policije o zabrani njihovog protesta.

Ipak, Upravni sud nije juče dostavio odluku i pored hitnosti postupka, a o razlozima je za RTCG govorio predsjednik Upravnog suda Miodrag Pešić, prenosi RTCG.

"U medijima se pojavila vijest da Upravni sud mora donijeti odluku u tim predmetima do srijede 25. marta. Zaista radi se o hitnim postupcima, ali to ne podrazumijeva da je Upravni sud dužan da donese odluku u roku od 48 časova od dana kada je primljena tužba, nego taj rok teče od dana kada su sudu dostavljeni spisi predmeta od strane tuženog organa", kazao je Pešić.

Dodaje i da su primljene tužbe 23. marta poslate na dalje postupanje nadležnom organu, odnosno Upravi policije.

"Tužbe, pošto ih ima više, su primljene 23. marta. Upravni sud odmah je postupao po tim tužbama i već 24.marta poslate su tuženom organu. Mi sada čekamo da nam tuženi dostavi spise predmeta da bi se nakon uvida donijela odluka. To znači da se odluka mora donijeti u roku od 48 časova od časa kada Upravni sud primi spise predmeta. Upravni sud još nije primio spise predmeta tako da zbog toga odluka i nije donijeta", navodi Pešić.

Pravni zastupnik Udruženja prevoznika, advokat Marko Milošević smatra da odluka o zabrani protesta prevoznika nije zasnovana na zakonu.

Uskraćena su im prava koja im pripadaju Ustavom zbog čega očekuje da Upravni sud poništi rješenje.

Taj rok kako smatra Milošević istekao je juče.