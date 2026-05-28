Masimilijano Alegri ostaje u Italiji i poznato je gdje nastavlja trenersku karijeru.

Doskorašnji trener Milana Masimilijano Alegri, ekspresno je pronašao novi angažman. Kako prenosi poznati fudbalski insajder Fabricio Romano, italijanski stručnjak se dogovorio sa Napolijem i uskoro će sve biti ozvaničeno.

Nakon loše završnice sezone i ostanka bez plasmana u Ligu šampiona, u Milanu je došlo do tektonskih promjena. Rukovodstvo se zahvalilo Alegriju, kao i nekoliko članova uprave "rosonera".

To je Alegriju bio drugi Mandat u Milanu, a sada će sa Napolijem pokušati da napravi novu priču. On će na klupi zamijeniti Antonija Kontea, a mogla bi i da se dogodi rokada na klupi italijanskih velikana.

BREAKING: Massimiliano Allegri as new Napoli head coach, here we go!



Former AC Milan manager accepts all the conditions offered by Napoli and he will sign in shortly.



Deal done. ‍pic.twitter.com/fhwxsEftT0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)May 28, 2026

Kao potencijalni naslednik Alegrija u Milanu spominjaao se upravo Antonio Konte koji je napustio Napoli na kraju sezone. Navodno na stolu ima ponudu i FS Italije, a o tome će se više znati u narednim nedeljama.

Što se tiče Alegrija on će pokušati da vrati Napoli tron, pošto su ove sezone izgubili trku sa Interom koji je završio prvenstvo sa čak 11 bodova više. Milan nije uspio da odvede u Ligu šampiona, pošto su u finišu izgubili bitku za četvrto mjesto, pa će se naredne sezone takmičiti u Ligi Evrope.

Tokom karijere, iskusni stručnjak je u dva navrata vodio Milan i Juventus, dok je sjedio na klupama Sasuola, Kaljarija, SPAL-a...