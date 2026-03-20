Izvor: MONDO, Lana Stošić

Udruženje prevoznika Crne Gore obavještava javnost da je od strane Uprave policije donijeto rješenje kojim se ne dozvoljava održavanje najavljenog javnog okupljanja planiranog za 23. mart 2026., saopštili su iz ovog udruženja.

Kako nabode, u obrazloženju ove odluke navodi se da bi okupljanje moglo „ugroziti javni red i mir, slobodu kretanja i funkcionisanje sistema“.

“Smatramo da je ovakvo obrazloženje pokušaj da se odgovornost prebaci na prevoznike, dok se istovremeno ignoriše činjenica da je upravo nepostupanje institucija već dovelo do narušavanja funkcionisanja sistema”, piše u saopštenju

Umjesto da rješava kako dodaju, probleme koji mjesecima opterećuju sektor transporta, Vlada Crne Gore bira pristup u kojem se problem pokušava administrativno ukloniti iz javnosti, umjesto da se suštinski riješi. Ovo više nije pitanje pojedinačnih zahtjeva – ovo je pitanje načina na koji institucije funkcionišu i odnosa prema privredi i građanima, prenosi CdM.

“Prevoznici su u više navrata kroz institucionalne kanale ukazivali na probleme, dostavljali konkretne prijedloge i tražili rješenja. Izostanak bilo kakvog konkretnog odgovora pokazuje da ne postoji stvarna spremnost da se problemi riješe. Institucije koje ignorišu probleme, a istovremeno zabranjuju da se o njima javno govori, direktno preuzimaju odgovornost za posljedice takvog pristupa”, ističe se u saopštenju.

Smatraju da, kako poručuju, ovakva odluka predstavlja pokušaj institucija da administrativnim mjerama prikriju činjenicu da nijesu ispunjene preuzete obaveze i da problemi prevoznika mjesecima ostaju bez rješenja.

“Posebno zabrinjava što se, umjesto odgovornog postupanja i ispunjavanja datih obećanja, pribjegava zabranama i institucionalnim blokadama, čime se šalje jasna poruka da sistem nema kapacitet ili volju da riješi konkretne probleme koji direktno utiču na ekonomiju države. U obrazloženju rješenja navodi se da bi okupljanje moglo ugroziti funkcionisanje sistema. Međutim, ističemo da je upravo nečinjenje institucija već dovelo do ozbiljnog narušavanja funkcionisanja tržišta, logistike i snabdijevanja u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Udruženje prevoznika je kako dodaju, u prethodnom periodu pokazalo maksimalnu odgovornost, strpljenje i spremnost na saradnju, dajući institucijama dovoljno vremena da ispune preuzete obaveze. Nažalost, taj pristup nije rezultirao konkretnim rješenjima.

“U Crnoj Gori riječ je uvijek bila riječ i kao takva se poštovala. Upravo zato dodatno zabrinjava činjenica da se data obećanja nijesu ispunila, uprkos jasnim zahtjevima i višestrukim pokušajima da se do rješenja dođe institucionalnim putem. Udruženje prevoznika je u više navrata, kroz institucionalne kanale, dostavljalo konkretne zahtjeve, ukazivalo na probleme i nudilo rješenja, pri čemu su prevoznici pokazali odgovornost i spremnost na saradnju, odlažući ranije planirane aktivnosti u očekivanju da će dogovor biti ispoštovan”, stoji u saopštenju.

Nažalost, do danas ključni zahtjevi kako kažu, nijesu realizovani, prenosi CdM.

“Naši zahtjevi su jasni i odnose se na osnovne uslove za rad i opstanak sektora: Povrat PDV-a u zakonski predvidjenom roku; Tranzitni carinski rok i rad carinskih ispostava i ostali problemi u podrucju rada Carinskog organa; ⁠⁠Bilateralni sporazumi sa pojedinim drzavama EU kako bi se omogucio slobodniji rad prevoznika; Fito i Veterinarske sluzbe produziti radno vrijeme na granicnim prelazima i rijesiti problem bezpotrebnog zadrzavanja vozila na granicama i terminalima; EES SISTEM HITNO RJESAVANJE PROBLEMA”, naglašava se u saopštenju.

Kako navode, i povrat akcize i problemi sa povratim akcize.

“⁠⁠Formirati radnu grupu koju bi cinili predstavnici prevoznika, predstavnici svih institucija koje imaju veze sa sektorom transporta. ⁠⁠Benificirani radni staz za vozače, Prijevremeni izbori u Privrednoj Komori u udruzenje Transporta”, ističe se u saopštenju.

Dodaju da Odluka o zabrani javnog okupljanja ne predstavlja rješenje, već dodatno potvrđuje nedostatak političke volje i odgovornosti da se problemi rješavaju suštinski.

“U skladu sa zakonom, Udruženje prevoznika Crne Gore će u najkraćem roku pokrenuti odgovarajuće pravne postupke i iskoristiti sva raspoloživa institucionalna sredstva u cilju zaštite svojih prava”, naznačeno je u saopštenju.

Kako dodaju, u narednim danima, Udruženje će preduzeti sljedeće korake: podnošenje tužbe nadležnom sudu povodom donijete odluke, iniciranje hitnog sastanka sa Vladom Crne Gore na najvišem nivou, intenziviranje komunikacije sa domaćom i međunarodnom javnošću o ozbiljnosti problema, koordinaciju sa predstavnicima privrede i drugih sektora koji su direktno pogođeni trenutnim stanjem, razmatranje i sprovođenje daljih aktivnosti u skladu sa zakonom, u cilju zaštite prava prevoznika.

“Istovremeno, očekujemo hitnu i odgovornu reakciju nadležnih institucija, kao i spremnost da se, bez daljeg odlaganja, pristupi rješavanju problema kroz konkretne i obavezujuće mjere, a jasno poručujemo da ignorisanje problema i institucionalne blokade ne mogu biti dugoročno rješenje. Odgovornost za sve posljedice koje proizilaze iz ovakvog pristupa snosiće nadležne institucije. I dalje ostajemo otvoreni za dijalog, ali dalja odlaganja više nijesu prihvatljiva”, zaključuje se u saopštenju.