U ranim jutarnjim časovima 12. januara, policija je djelovala u glavnom gradu kako bi spriječila teže posljedice i slobode lišila šestorku - D. E. T. (23), tridesetdvogodišnjeg B. S., četrdesetšestogodišnjeg S. P. A., S. A. (29), L. A. (34) i dvadesetpetogodišnjeg Y. Y.

Izvor: Uprava policije

Da li ti je 10 miliona turskih lira vrjednije od porodice, pitao je jedan od turskih državljana svog sunarodnika, dok su ga njegovi prijatelji tukli i prijetili mu da će ga upucati iz pištolja.

Navodi se to u tužilačkim spisma protiv šestorice državljana Turske, uhapšenih u nedavnoj akciji policije zbog sumnje da su počinili krivična djela - protivpravno lišenje slobode, iznuda i nedozvoljeno držanje oružja.

Dan ranije, oštećeni A. N. primio je telefonski poziv tokom kojeg mu je nepoznata osoba rekla da joj je nanio materijalnu štetu i da to mora da plati, pišu "Vijesti".

“Nakon čega je to lice pokušalo više puta da ga pozove, a kada je oštećeni pitao ko je, dobio je odgovor: ‘Ako se javiš na telefon, saznaćeš ko sam’. Po javljanju na poziv to lice se predstavilo kao A. i saopštilo mu da je radio određeni posao, da je u tom poslu pretrpio gubitak, i da je njegovo ime i broj telefona dobio od lica po imenu D., uz prijetnje da će mu nauditi ukoliko ne nadoknadi navodnu štetu”, stoji u spisima koje citira Apelacioni sud odlučujući o žalbi na rješenje o određivanju pritvora osumnjičenima.

Kako se navodi, pozvani je odgovorio da nema nikakve veze sa tim poslom, predložio video-poziv u koji se uključila treća osoba, koja je priznala da oštećeni nije osoba što ju je prevarila.

Uveče je, međutim, uslijedio novi grupni poziv - ista treća osoba sada insistira da je prethodno lagala, da je oštećeni ipak prevarant, nakon čega ga osumnjičeni B. S. poziva da dođe u njegovu kancelariju sa svojim telefonima kako bi se pregledom Telegram naloga dokazalo da on nije kriv, potencirajući da mu mora vjerovati i da nema razloga da se plaši.

Nakon razgovora koji je trajao oko 45 minuta, oštećeni je povjerovao i odlučio je da pođe, ali je preduzeo mjere opreza tako što je obavijestio jednog od svojih zaposlenih i suprugu da pozovu policiju ukoliko se ne vrati u određenom roku.

Pošto je stigao, obavijestio je domaćina da je svojima poslao lokaciju i da će policija doći ako se ne vrati.

“Nakon toga su mu pregledali telefone i Telegram naloge i utvrdili da nema dokaza da je on izvjesni H., da bi B. zatim razgovarao i sa suprugom oštećenog putem video-poziva i vratio mu telefon.”

Nakon nekog vremena je došlo do eskalacije situacije:

“Kada je B. izvadio pištolj i uperio ga u oštećenog, uključio je A. i druga lica na video-poziv, dok je Y. Y. oštećenog udarao šamarima i koljenom u stomak, a sa video-poziva su mu upućene prijetnje: ‘Da li mu je 10 miliona turskih lira vrednije od porodice?’, dok je B. sve vrijeme držao pištolj uperen u njega”, stoji u sudskom dokumentu, prenose "Vijesti".

Objašnjava se da je B. potom predao pištolj L. A. koji je izvadio šaržer, pokazao metke i vratio pištolj za pas. Oštećeni tvrdi da mu on tada nije prijetio riječima, ali da mu je jasno pokazao da je oružje napunjeno.

“Zatim je B. rekao: ‘Svakako je njegovo vrijeme isteklo, žena može brzo doći sa policijom, povedite ga neka uđe u svoja kola, neka ide svojoj kući ili gdje već ide, presijecite mu put negdje usput i upucajte ga’. U tom trenutku je pokušao da kupi vrijeme i pitao ih je da pozove ženu da je smiri da ne bi došla sa policijom, na šta su oni pristali, i rekli mu da je smiri, da slučajno ne bi došla sa policijom, jer će mu onda mnogo više nauditi.”

Dodaje se da su mu nakon razgovora sa suprugom, na silu uzeli dva telefona, tražili šifre od tog aparata i aplikacija, a kada je odbio da da jednu - Y. Y. ga je ponovo udario, nakon čega je im je dao sve šifre:

“Pa su pronašli novac u iznosu od oko 2.320 dolara na njegovom kripto-računu i izvršili prenos tih sredstava, pri čemu su transakciju izvršili Y. Y. i A. S. P., dok su ostali računi bili prazni. B. mu je pokazivao video-snimke mučenja drugih lica govoreći mu da neće živjeti, da će ga naći gdje god da ode i da će mu isto to učiniti, što je kod oštećenog izazvalo veliki strah za sopstveni život i život članova porodice.”

On je posvjedočio da je policija došla oko 1.00 čas, a čim su ušli u prostoriju, zatražio je pomoć i odveden je u Urgentni centar Kliničkog centra.

17 komada municije, jedno zrno metka, dvije radio-veze, pištolj sa pet komada municije u okviru - pronašla je policija u akciji protiv osumnjičenih da su počinili krivična djela - protivpravno lišenje slobode, iznuda i nedozvoljeno držanje oružja.

Vrhovni sud je ocijenio da je produženje pritvora svrsishodno i neophodno, jer se svrha nesmetanog vođenja krivičnog postupka ne može postići blažim mjerama.

Sud ukazuje da postoji osnovana sumnja da su okrivljeni izvršili krivično djelo iznude, za koje je propisana kazna zatvora od jedne do osam godina, kao i konkretna opasnost od bjekstva.

Ta opasnost se posebno izvodi iz činjenice da su okrivljeni strani državljani, bez trajnih porodičnih i imovinskih veza u Crnoj Gori, kao i da bi ih težina djela i moguća kazna mogli motivisati da izbjegnu dostupnost tužilaštvu i sudu.

Sud je naveo i da istraga nije završena iz objektivnih razloga, jer još nije obavljeno vještačenje privremeno oduzetih mobilnih telefona i elektronskih komunikacija.

Cijenjen je, kako piše, princip supsidijarnosti i srazmjernosti, ali je zaključeno da je javni interes da se obezbijedi nesmetano vođenje postupka pretežniji od prava okrivljenih na slobodu, te da dosadašnje trajanje pritvora nije nesrazmjerno težini krivičnog djela.