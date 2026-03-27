Uprava policije je Upravnom sudu u srijedu dostavila odgovor na tužbu Udruženja prevoznika Crne Gore, od kada je počeo teći rok od 48 sati da sud odluči o zahtjevu da se poništi odluka kojom je zabranjen protest prevoznika na crnogorskih granicama, kazao je advokat Udruženja Marko Milošević, prenosi Pobjeda.

Odluku, kako je dodao, očekuje danas i naglašava da se Vlada do sada oglušila na sve pozive prevoznika na sastanak.

Milošević je kazao da će Udruženje, u slučaju da im Upravni sud odbije tužbu, ponovo podnijeti zahtjev za organizovanje javnog okupljanja. Naglasio je da njihov cilj nije da blokiraju državu, već da skrenu pažnju na svoje probleme, imajući u vidu da im, iako je obećano, ništa od zahtjeva nije ispunjeno.

Udruženje je prvobitno planiralo da organizuje blokadu teretnog saobraćaja od 23. marta na mjesec dana odnosno do ispunjenja njihovih zahtjeva, ali je Uprava policije odbila njihov zahtjev ocjenjujući da im je dozvoljavanjem blokada granica za uvoz i izvoz krajem januara već dozvoljeno da se čuju njihovi problemi te da bi se dalje ugrozilo ljudska prava i slobode.

“Neophodno je ograničiti slobodu javnog okupljanja, jer način, vrijeme i prostor javnog okupljanja nije srazmjeran svrsi radi koje se preduzima”, navodi se u rješenju Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Rožaje kojim je zabranjen protest.

Predsjednik Udruženja Đorđije Lješnjak je nakon ove odluke Uprave policije na konferenciji za medije saopštio da se ovaj sektor suočava sa ozbiljnim problemima, od višegodišnjeg čekanja na povrat PDV-a preko administrativnih prepreka do potpunog institucionalnog ignorisanja. Naglasio je da njihovi zahtjevi nijesu politički, već da se radi o njihovom opstanku.

“Mjesecima čekamo odgovore i dobijamo obećanja, a na kraju ne dobijemo ništa. Više puta smo ukazivali na probleme s kojima se suočavamo. Umjesto rješenja dobili smo ignorisanje, umjesto odgovornosti dobili smo zabrane i to je način na koji institucije trenutno funkcionišu”, kazao je ranije Lješnjak.

Tada je naveo da je ovo jedna od rijetkih situacija u posljednjoj deceniji da je neko javno okupljanje zabranjeno, ocjenjujući to pokušajem prikrivanja problema.

“Neki od naših zahtjeva su povrat PDV-a u zakonskom roku. Na povrat se trenutno čeka i nekoliko godina dok zakon kaže da to mora biti u roku od 30 dana. Naš novac država koristi potpuno besplatno i beskamatno. Imamo problema sa Upravom carina kada je u pitanju tranzitni carinski rok, a ministar je rekao da je to riješeno, što nije tačno”, rekao je Lješnjak.

Insistira da se oformi radna grupa u kojoj će biti mjesta za njihove i predstavnike institucija koje bi trebalo da im riješe probleme.

“Želimo da se naš glas čuje kada se donose novi zakoni. Predlažem da država subvencioniše beneficirani radni staž vozačima”, naveo je Lješnjak.