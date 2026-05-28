"Osumnjičenima je određeno zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, dok je prema osumnjičenom, turskom državljaninu Y. U. zadržavanje određeno i zbog opasnosti od bjekstva", saopšteno je.

Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici saopštilo je da je odredilo zadržavanje do 72 sata Y.U. i J. B. zbog osnovane sumnje da su izvršili produženo krivično djelo teška krađa u saizvršilaštvu.

Kako se navodi u saopštenju, postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni, u periodu od početka marta do polovine maja 2026. godine, u četiri rent-a-car agencije iznajmili ukupno 24 vozila, sa kojih je osumnjičeni Y. U. potom skidao djelove - katalizatore, i tako vraćao vozila rent-a-car agencijama, na koji način su sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 3.000 eura.

