Zbog naglog skoka nabavnih cijena goriva na tržištu, naftne kompanije, naročito manji snabdjevači u našoj zemlji, trpe gubitke i do 30 centi po litru prodatog goriva. Priznati trošak im je oko 12 centi, uključujući i maržu, ali to nije dovoljno, te insistiraju na smanjenju akciza i liberalizaciji cijena. Ukoliko im Vlada ne udovolji, najavljuju blokade graničnih prelaza, o čemu su govorili na sastanku u Privrednoj komori, bez prisustva novinara.

Zbog najave novog, drastičnijeg poskupljenja goriva kod sljedećeg usklađivanja 24. marta, nezadovoljni odlukama Vlade, predstavnici manjih naftnih kompanija najavljuju blokadu graničnih prelaza na Debelom brijegu i kod Luke Bar.

U gubitku su oko 30 centi po litru, te traže smanjenje akciza i liberalnije cijene. U Privrednoj komori su održali sastanak, nakon kojeg će se oglasiti saopštenjem, prenosi RTCG.

Veliki uvoznici su četiri kompanije koje sa gotovo 96% učestvuju u pokrivenosti domaćeg tržišta. Ostalo su manji uvoznici bez svojih skladišta i profita, priznaju u Ministarstvu energetike.

Ipak, kako je nedavno objasnila Javnom servisu predstavnica Direkcije za ugljovodonike Zorana Sekulić, njima su priznati ukupni troškovi sa maržom od 12 procenata.

"S obzirom na to da su troškovi različiti za različite kategorije naftnih kompanija, nije moguće precizno izračunati kolika je u tih 12 centi njihova marža, ali su im ukupno priznati troškovi i marža u iznosu od 12 centi", kazala je Sekulić.

O cijenama goriva i uvozu energenata u kontekstu aktuelne krize zakazano je za 26. mart konsultativno saslušanje ministara energetike i finansija. Pozvani su i predstavnici naftnih udruženja i nevladinog sektora.

Odgovaraće i na pitanja koja sve više potenciraju političke partije da se smanje akcize, prenosi RTCG.

„Mislim da je naša odgovornost da tu temu otvorimo u ovom zakonodavnom domu, posebno zbog činjenice da je upravo ovaj zakonodavni dom kroz određene izmjene zakona omogućio Vladi da sprovodi određene privremene mjere u dijelu korekcije, na primjer akciza“, rekao je predsjednik Odbora za ekonomiju Boris Mugoša.

Uz naftne kompanije, blokadu graničnih prelaza od 23. marta najavila su i udruženja prevoznika.