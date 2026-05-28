Ceremonija dodjele Zlatne lopte, prestižne nagrade za najbolje fudbalere i fudbalerke svijeta, biće održana u Londonu 26. oktobra, čime se završava dugogodišnja tradicija organizovanja događaja u Parizu.

Organizatori, magazin Frans Fudbal i Evropska fudbalska unija (Uefa), saopštili su da je promjena domaćina napravljena povodom 70 godina od prve dodjele nagrade, koju je 1956. osvojio legendarni engleski fudbaler Stenli Metjuz.

Među glavnim kandidatima za ovogodišnju Zlatnu loptu nalazi se napadač Bajerna Hari Kejn. Engleski reprezentativac postigao je 61 gol na 51 utakmici tokom sezone, uključujući 14 pogodaka u Ligi šampiona i pet za reprezentaciju Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Aktuelni osvajač Zlatne lopte je Usman Dembele, koji je prošle godine nagradu osvojio nakon titule Pari Sen Žermena u Ligi šampiona. Ove sezone Dembele je postigao 19 golova na 39 utakmica za PSŽ.

Kod fudbalerki, favoritkinja ostaje Aitana Bonmatí, osvajačica prethodne tri Zlatne lopte. Iako je zbog povrede propustila veliki deo sezone, vratila se pred kraj i pomogla Barseloni da osvoji četiri trofeja, uključujući i novu titulu šampiona Evrope.

Dobitnike Zlatne lopte bira međunarodni žiri sastavljen od sportskih novinara, koji glasaju za po deset igrača i igračica sa liste od 30 kandidata.