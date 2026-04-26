Sindikat traži dodatne garancije i veću transparentnost, dok javnost još nema uvid u ključne djelove dokumenta

Predsjednik Sindikata Aerodroma Crne Gore (SACG) Damjan Radulović ocijenio je da prava radnika u predloženom ugovoru o koncesiji nijesu u potpunosti zaštićena, već samo djelimično unaprijeđena u odnosu na raniji nacrt, prenosi Dan.

Kako prenosi Dan, Radulović je ukazao da član 2.2.3 predviđa preuzimanje kolektivnog ugovora i ugovora o radu, ista prava zaposlenih prilikom transfera, kao i petogodišnju zabranu otkaza za radnike na neodređeno vrijeme.

Ipak, upozorava da ostaje prostor da se ta prava kasnije oslabe kroz novi kolektivni ugovor, opšte akte, anekse, reorganizaciju i autsorsing.

Takođe, kako prenosi Dan, prilog 19 sa spiskom zaposlenih koji su predmet transfera nije javno dostupan u objavljenom materijalu.

Vlada Crne Gore je prije više od dvije sedmice donijela odluku o davanju koncesije južnokorejskoj kompaniji Inčon, a dokument je 17. aprila proslijeđen Skupštini na potvrđivanje. Kako prenosi Dan, parlament treba da donese konačnu odluku imajući u vidu da je vrijednost imovine Aerodroma procijenjena na 264 miliona eura.



Na pitanje kako bi glasao da je poslanik, Radulović je kazao da, kako prenosi Dan, ne bi podržao ovakav aranžman bez dodatnih, čvrstih i javno provjerljivih garancija za zaposlene, kao i bez potpunog razjašnjenja svih otvorenih pitanja.

"Da imam moć odlučivanja, ovakav aranžman ne bih podržao bez dodatnih, čvrstih i javno provjerljivih garancija za zaposlene i bez potpunog razjašnjenja svih otvorenih pitanja, uključujući prilog 19, autsorsing i imovinskopravne rizike u Tivtu", rekao je Radulović, prenosi Dan.

Kako prenosi Dan, on je istakao da se u javnosti stvara pogrešan utisak da je pitanje koncesije svedeno samo na finansijske parametre, odnosno ponuđeni avans i procenat godišnje koncesione naknade.

"Treba gledati cijeli ugovor, dugoročne obaveze države, kontrolne mehanizme, prava zaposlenih, mogućnost podugovaranja i ukupni strateški interes Crne Gore", naglasio je Radulović.



Dodao je da predloženi ugovor jeste ozbiljniji i razrađeniji od ranijeg nacrta, ali da i dalje sadrži važna otvorena pitanja, posebno kada je riječ o pravima radnika, podugovaranju usluga i odnosu prema sindikatima.

Kako prenosi Dan, problem predstavljaju i neriješeni imovinskopravni odnosi na području Tivta, koji mogu ugroziti dinamiku realizacije i otvoriti dodatne rizike po državu.

Radulović je ukazao i na finansijsko stanje kompanije, ističući da Aerodromi Crne Gore imaju prostor za unapređenje položaja zaposlenih.

"Ako preduzeće na današnji dan ima preko 50 miliona eura na računu, onda očigledno postoji ozbiljan finansijski prostor da se popravi materijalni položaj radnika i prije eventualnog preuzimanja upravljanja", poručio je on, prenosi Dan.



Prema podacima dostavljenim Poreskoj upravi, u Aerodromima je tokom 2025. godine u prosjeku bilo zaposleno 1.050 radnika. Kako prenosi Dan, Radulović je naglasio da su uslovi rada zahtjevni i da uključuju smjenski, noćni i prekovremeni rad, kao i visok nivo odgovornosti i bezbjednosti.

Kako prenosi Dan, još nije poznato kada će Skupština odlučivati o ovom pitanju, iako je Vlada tražila da se to uradi po hitnoj proceduri.

Ukoliko ugovor bude usvojen, koncesionar će osnovati projektno preduzeće koje će upravljati aerodromima u Podgorici i Tivtu narednih 30 godina.

Aerodromi Crne Gore su, kako prenosi Dan, u 2025. godini poslovali sa rekordnih 13 miliona eura profita.