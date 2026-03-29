Rekordna godina iza kompanije, dogovorena 21 nova ruta i pojačan rad tokom ljeta

Član Odbora direktora Aerodromi Crne Gore Nikola Bajčetić saopštio je da ta kompanija iza sebe ima rekordnu godinu u kojoj je opslužila više od tri miliona putnika, što predstavlja dodatni podsticaj pred početak nove ljetnje sezone.

Kako je naveo u Dnevniku RTCG, ljetnja avio-sezona zvanično počinje sjutra i trajaće do kraja oktobra.

Bajčetić je istakao da su dogovorene 21 nova ruta, od čega čak 17 sa kompanijom Wizz Air, kao i letovi ka Madridu, Amsterdamu, London Hitrou i Antaliji.

„Nije zahvalno davati prognoze imajući u vidu globalne okolnosti, ali vjerujemo da ćemo ove godine opslužiti preko tri i po miliona putnika. Možemo očekivati rast“, kazao je Bajčetić.

Dodao je da je već realizovan prvi let za Malme, kao i da se otvara baza Wizz Aira u Crnoj Gori, uz nove linije ka Parizu, Bratislavi i Ljubljani.

On je podsjetio i na dugogodišnji koncesioni postupak, ističući da je aktuelna Vlada Crne Gore odlučna da ga privede kraju.

Bezbijednost putnika, kako je naglasio, ostaje prioritet, dok je jedan od ključnih izazova – sezonska radna snaga – uspješno riješen.

„Aerodromi Crne Gore radiće ove sezone u tri smjene. Rent-a-car agencije biće izmještene pored terminala, ali će biti vidljive. Apelujem na putnike da budu strpljivi, ali vjerujem da će sve funkcionisati kako treba“, poručio je Bajčetić.