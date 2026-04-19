Skupštini ostavljeno do sedam dana za razmatranje dokumenta od 273 stranice

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Milojko Spajić planira da odluku o davanju koncesije za aerodrome u Podgorica i Tivat na period od 30 godina uputi Skupštini na usvajanje po hitnom postupku, prenosi portal Dan.

Kako prenosi portal Dan, takav postupak bi omogućio da parlament u roku od sedam dana potvrdi odluku Vlade, čime bi se otvorio put za potpisivanje ugovora sa južnokorejskom kompanijom Incheon International Airport Corporation.

Predlog odluke, koji ima ukupno 273 stranice, objavljen je na sajtu Vlade nakon završetka radnog vremena u petak, dok se njegovo objavljivanje na sajtu Skupštine očekuje. Istovremeno, u dokumentu nijesu navedeni razlozi za hitno usvajanje, iako je Vlada zaključcima obavezala obrađivača da ih naknadno dostavi, prenosi portal Dan.

Prema skupštinskom poslovniku, predsjednik parlamenta Andrija Mandić može sazvati sjednicu u roku od sedam dana, a rasprava može početi i bez izvještaja matičnih odbora. Time bi, ukoliko postoji politička volja, čitav proces mogao biti završen u kratkom roku.

Kako prenosi portal Dan, koncesioni postupak za aerodrome traje još od 2019. godine, kada ga je pokrenula Vlada Duško Marković, dok prethodne dvije vlade nijesu nastavile njegovu realizaciju.

Ponuda kompanije Inčeon uključuje jednokratnu naknadu od 100 miliona eura, varijabilnu naknadu od 35 odsto godišnjih prihoda, kao i investicije od oko 300 miliona eura.

Ukupna vrijednost državne imovine obuhvaćene koncesijom procijenjena je na 264,4 miliona eura. Aerodrom u Tivtu procijenjen je na 190,2 miliona, dok vrijednost aerodroma u Podgorici iznosi 74,2 miliona eura.

Kako se navodi u ugovoru, država će imati rok od godinu dana da ispuni prethodne uslove, među kojima je i eksproprijacija zemljišta u Tivtu. Dan nakon ispunjenja tih uslova, ili u terminu koji strane naknadno usaglase, planiran je početak implementacije inicijalnog plana za prenos imovine i zaposlenih, odnosno preuzimanje aerodromskog poslovanja od strane budućeg koncesionara.

Kako prenosi portal Dan, kompanija Inčeon će formirati projektno preduzeće koje će upravljati koncesijom, a na osnovu njegovih finansijskih izvještaja određivaće se iznos varijabilne naknade. Zaposleni u Aerodromima Crne Gore imaće mogućnost da pređu u novo preduzeće, ali i pravo da takav prelazak odbiju.

Ugovor predviđa i mehanizme kontrole, pa će u slučaju neslaganja između Vlade i koncesionara o ispunjavanju obaveza, spor biti upućen na odlučivanje nezavisnom tehničkom ekspertu.

Iz Vlade navode da bi direktni finansijski efekti od davanja koncesije mogli iznositi najmanje milijardu eura, dok će dalja realizacija projekta zavisiti od ispunjenja ugovornih obaveza i nadzora nad njihovim sprovođenjem.