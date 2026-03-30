Aerodrom Podgorica dobio je značajno pojačanje u vidu prvog baziranog aviona niskotarifne aviokompanije Wizz Air.

Premijer Milojko Spajić i izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Roko Tolić istakli su da ulaganje Wizz Aira u Crnu Goru pokazuje povjerenje u državu i otvara nove mogućnosti za razvoj avio-dostupnosti i turizma.

Premijer je poručio da će baza kompanije u Crnoj Gori omogućiti povezivanje sa Evropom, dok Tolić dodaje da je saradnja sa resornim ministarstvima ključna za uspjeh projekta.

“Ne ide lako i brzo, ali ne tražimo izgovore već rješenja. Oni nijesu tu da bi plesali jedno ljeto, već će biti duže sa nama, siguran sam u to“, rekao je Tolić.

Spajić je naveo da će 17 novih destinacija doprinijeti uvođenju novih linija, privlačenju turista i jačanju privrede, naglašavajući da se ovim projektom pokazuje koliko se pažnja posvećuje avio dostupnošću Crne Gore.

“Rekli smo da nam je cilj da povežemo Crnu Goru i Evropu i ovo je prvi korak. Sedamnaest novih destinacija doprinijeće da imamo 17 novih linija, da dovedemo turiste iz svih tih gradova. To je velika šansa za našu privredu i građane i govori o tome koliko se bavimo avio dostupnošću naše zemlje“, saopštio je Spajić, prenosi RTCG.

Avion je moderni Airbus A321neo kapaciteta 239 putnika, koji će doprinijeti većem broju letova i boljim konekcijama iz glavnog grada.

Prvi komercijalni let realizovan je jutros u 6:15 sati, kada su putnici iz Podgorice otputovali za Švedsku, čime je simbolično obilježen početak operacija baziranog aviona.

Uvođenje baziranog aviona, kako je navedeno ranije, predstavlja važan korak za dalji razvoj vazdušnog saobraćaja u Crnoj Gori, jer omogućava veći broj letova, bolje konekcije i potencijalno povoljnije cijene karata za putnike.

Airbus A321neo važi za jedan od najefikasnijih aviona u svojoj kategoriji, sa smanjenom potrošnjom goriva i emisijama, što ga čini pogodnim za savremene operacije niskotarifnih kompanija.

Očekuje se da će ovaj potez dodatno ojačati prisustvo Wizz Aira na crnogorskom tržištu i doprinijeti rastu broja putnika na Aerodromu Podgorica.