Aerodromi Crne Gore, ako to potvrdi i Skupština, pripašće na koncesiju kompaniji Incheon International Airport Corporation, i to na period od 30 godina.

O tome smo već izvijestili, pri čemu smo donijeli i ključne detalje sa press konferencije koja je održana u Vladi Crne Gore. Pritom, u Vladi je distribuiran i dokumento koncesijama za naša dva aerodroma, kojima su predviđeni planovi za naredni trogodišnji i petogodišnji period, piše Analitika.

Između ostalog, u Podgorici i Tivtu planirana je gradnja novih putničkih terminala, a u Tivtu i pomorski terminal sa pripadajućim dokom, uz turistički kompleks.

Kako stoji u dokumentu, što se podgoričkog aerodroma tiče, cilj je da u prve tri godine koncesije bude realizovano dvospratno proširenje terminala, uz povećanje od 12,5 hiljada kvadrata. Proširenjem je planirano 13 pozicija za avione, uz dvostruko više partking mjesta.

Cilj je, navodi se, da u trogodišnjem periodu kapaciteti aerodroma budu povećani na tri miliona putnika.

Za sedam godina bi, dalje se navodi, trebalo da bude uspostavljen jedinstveni integrisani terminal, pri čemu bi kapacitet trebalo da bude povećan na 5,4 miliona putnika, prenosi portal Analitika.

Što se podgoričkog aerodroma tiče, najavljeno je kako će do kraja 2029. godine biti uložena 54 miliona eura.

Tivat: Pomorski terminal, produženje i izmještanje poletno-sletne staze...

Kada je u pitanju aerodrom Tivat, tamo je za prvih pet godina koncesije najavljena rekonfiguracija postojećeg terminala, uz 15 pozicija za avione i povećanje kapaciteta na 3,3 miliona putnika.

Tamo bi u prve tri godine, prema predstavljenom projektu, trebalo da bude izgrađen novi terminal.

U Tivtu bi do 2029. godine, navodi se u dokumentu, trebalo da bude uloženo 78 miliona eura.

U trogodišnjem planu stoji i kako je u Tivtu planirano produženje i izmještanje poletno-sletne staze.

Inače, svim zaposlenima na aerodromima sa važećim ugovorom u radu garantovan je zaštićen status tokom prvih pet godina koncesije.