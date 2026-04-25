Uprkos dobiti od 13 miliona eura, predloženo da upravljanje preuzme južnokorejski Inčon

Aerodromi Crne Gore ostvarili su u prošloj godini rekordnu neto dobit od skoro 13 miliona eura, uprkos čemu je Vlada odlučila da nastavi proces dodjele koncesije za upravljanje ovom kompanijom, prenosi portal Dan.

Prema finansijskim podacima, prihodi od prodaje iznosili su gotovo 36 miliona eura, što je za dva miliona više nego godinu ranije, dok su ukupni prihodi povećani za više od tri miliona, uz značajan rast ostalih prihoda, prenosi portal Dan.

Troškovi poslovanja iznosili su skoro sedam miliona eura, dok su troškovi zarada dostigli 21,9 miliona. Prosječan broj zaposlenih bio je 1.050, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Uprkos pozitivnim rezultatima i rastu gotovine na računima, koja je dostigla 25,6 miliona eura, Vlada je odlučila da aerodrome u Podgorici i Tivtu da pod koncesiju južnokorejskoj kompaniji Inčon, prenosi portal Dan.

Odluka je već dostavljena Skupštini, koja bi o njoj trebalo da odlučuje po hitnom postupku, iako dio javnosti smatra da bi država trebalo samostalno da nastavi razvoj ovog profitabilnog preduzeća.

Vrijednost stalne imovine Aerodroma procijenjena je na 122,7 miliona eura, dok ukupna aktiva i pasiva iznose gotovo 185 miliona. Neto dobit veća je za više od dva miliona u odnosu na 2024. godinu, što dodatno otvara pitanje opravdanosti koncesije, prenosi portal Dan.

Istovremeno, Vlada je početkom godine smijenila dva člana odbora direktora, među kojima su Jelena Maraš i Lazar Bojanić, što je dodatno izazvalo polemike u vezi sa upravljanjem kompanijom.

Postupak dodjele koncesije započet je još 2019. godine, a aktuelna Vlada premijera Milojko Spajić odlučila je da ga privede kraju.

Prema ponudi kompanije Inčon, predviđena je jednokratna naknada od 100 miliona eura, uz 35 odsto godišnjih bruto prihoda kao varijabilni dio, dok još nije poznato kada će Skupština donijeti konačnu odluku, prenosi portal Dan.