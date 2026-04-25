Eurosuper poskupljuje do pet centi, dok eurodizel pada tri centa

Cijene goriva u Crnoj Gori od utorka će biti izmijenjene – benzin će poskupjeti, dok će eurodizel blago pojeftiniti, prenosi portal Dan.

Kako je potvrđeno iz Udruženja naftnih kompanija Crne Gore, eurosuper 95 biće skuplji četiri centa i koštaće 1,57 eura po litru, dok će eurosuper 98 poskupjeti pet centi i dostići cijenu od 1,61 euro. S druge strane, eurodizel će pojeftiniti tri centa i iznosiće 1,66 eura po litru, prenosi portal Dan.

Cijena lož ulja takođe će biti niža za jedan cent, pa će se prodavati po 1,78 eura po litru. Ove cijene važiće u periodu od 28. aprila do 5. maja, dok će konačan obračun Ministarstvo energetike objaviti u ponedjeljak.

Podsjeća se da su cijene goriva od početka marta do sredine aprila bile u konstantnom rastu i ukupno su porasle čak 44 centa, uprkos mjerama Vlade koje su uključivale smanjenje akciza na dizel za 50 odsto i na benzin za 25 odsto.

Nakon toga uslijedila su dva uzastopna pojeftinjenja dizela, ali je Vlada u međuvremenu smanjila obim akciznog umanjenja na 35 odsto, što je uticalo na manji pad cijena, prenosi portal Dan.

Na benzin i dalje važi smanjenje akciza od 25 odsto, dok na lož ulje akcize nijesu smanjivane.